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27 травня 2020, Київ 15:38
Фотогалереї
Назад в майбутнє: астронавти повертаються на стартовий майданчик, готові до нової подорожі
27 травня 2020, 15:03
Майже 10 років NASA платило Росії за те, щоб відправляти своїх людей на орбіту. Нині ж астронавти збираються знову стартувати з американської землі, цього разу на гіперсучасній машині
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Це – капсула SpaceX Crew Dragon на своїй вантажній «скрині». Космічний апарат повинен доправити двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) 27 травня
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Капсула буде встановлена на носу ракети SpaceX Falcon 9, як зображено тут під час запуску в січні 2020 року. Протягом останніх дев'яти років NASA платило Росії до 86 мільйонів доларів за місце, щоб відправити своїх астронавтів у космос після того, як 30-річна програма «Спейс шаттл» США була знята з експлуатації в 2011 році
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Внутрішня частина капсули Crew Dragon, яка може вмістити до семи астронавтів.
У 2008 році засновник SpaceX Елон Маск
сказав
: «Насправді Dragon назвали на честь [пісні 1960-х]
Puff The Magic Dragon
, тому що багато хто думав, що я повинен був курити травку, щоб зайнятися цією справою». Деякі вважають, що текст пісні натякає
на вживання наркотиків
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The Crew Dragon – це серйозне оновлення першої капсули Dragon SpaceX (на фото), яка з 2012 року виконує безпілотні місії з доставки на МКС
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Найбільш вражаючим оновленням нової капсули Dragon стали вісім
двигунів SuperDraco
, які видно тут під час випробувань 2015 року і які здатні запускати машину на ракетних швидкостях з ракети Falcon 9
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SuperDraco проходить випробування у 2014 році.
Двигуни можуть безпечно відокремити Dragon, якщо Falcon 9 дасть збій в польоті або зі стартового майданчика
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Комбінована фотографія, яка зафіксувала момент, коли Crew Dragon відокремився від своєї ракети під час випробувань в січні 2020 року. Парашути доставили безпілотну капсулу в безпечне місце біля узбережжя Флориди
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Запуск The Crew Dragon призначений для перевезення ветеранів астронавтики NASA і близьких друзів Боба Бенкена (ліворуч) і Дуга Герлі на МКС. Герлі, чий позивний «Кремезний», – колишній лейтенант морської піхоти США і військовий льотчик-випробовувач. Бенкен – полковник ВПС США, що пілотував стелс-винищувач F-22 Raptor
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Демонстрація скафандру, призначеного для капсули Crew Dragon.
Цілісний
костюм
оснащений чобітками, які надійно закріплюються до сидіння Dragon, з вогнестійкою тефлоновою зовнішньою обшивкою і зручним сенсорним екраном під рукою
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Бенкен і Герлі тестують свої костюми.
Маск
найняв художника по костюмах
з фільму 2016 року «Бетмен проти Супермена» для створення реального скафандру. Глава SpaceX сказав про дизайн: «Було неймовірно складно збалансувати естетику і функціональність. Легше зробити це окремо»
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Широке використання сенсорних екранів в Dragon знаменує собою драматичний відхід від попередніх космічних кораблів. Бенке каже, що після довгих років польотів з фізичним управлінням «відповіддю на всі польоти є не перемикання на сенсорний екран. Але для того завдання, яке у нас є, і для забезпечення безпеки польоту поблизу МКС сенсорний екран забезпечить нам цю можливість просто на відмінно»
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На фотографії показані сотні фізичних елементів управління в старому космічному челноку. Сенсорні екрани дозволяють швидко вносити зміни в інтерфейс управління за допомогою оновлень програмного забезпечення, а не шляхом заміни кнопок і перемикачів
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Капсула Dragon Crew на верхівці носія перед безпілотним тестовим польотом 2019 року. Вантажний багажник забезпечений плавниками, які стабілізують капсулу, коли двигуни SuperDraco відокремлюються, і сонячною панеллю
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Безпілотний Dragon наближається до МКС в березні 2019 року.
Конструкція сонячної панелі знаменує собою іншу, відмінну від старих космічних капсул, в яких використовуються тонкі сонячні батареї, які розгортаються
як крила
на орбіті
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Якщо ракета «Crew Dragon» досягне орбіти 27 травня, ракета-носій «Falcon» (зображена тут за кілька хвилин до падіння в 2015 році) відокремиться, розгорнеться, а потім різко поверне в бік безпілотника в Атлантичному океані, щоб приземлитися на нього в клубі диму
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Після успішної посадки в 2019 році ракета-носій Falcon 9 повертається на базу на своєму кораблі-дроні. Трохи більше 80 відсотків спроб SpaceX здійснити посадку на океан були успішними
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Вантажна капсула Dragon вдаряється об воду в океані в 2015 році.
Через невизначену кількість днів на борту МКС астронавти Бенкен і Херлі повернуться на Землю, пролітаючи крізь атмосферу в Dragon зі швидкістю майже
вісім кілометрів на секунду
, а потім спустяться на парашутах в океан ...
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... їх підберуть на катері.
Капсула Dragon, яка після перегріву буде нагадувати підсмажений зефір, не буде повторно використовуватися для польоту людини в космос, але може знову використовуватися як вантажний корабель
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Ракета Falcon 9 промайнула небом над гайвеєм 66 у Каліфорнії у 2018 році.
Хоча майбутній пілотований політ ознаменує нову еру самостійності для космічної програми США, якщо вона буде успішною, стосунки між NASA та її російським колегою Роскосмосом, схоже, продовжуватимуться. Раніше цього місяці адміністратор NASA Джим Бріденстайн заявив: «Ми хочемо, щоб відносини в освоєнні космосу залишалися міцними. Ми бачимо день, коли російські космонавти зможуть запускати американські ракети, а американські космонавти зможуть запускати російські ракети. Пам'ятайте, що половина Міжнародної космічної станції – російська, і ми мусимо бути впевненими, що маємо постійний доступ до неї, і що вони мають постійний доступ до неї, то ми повинні бути готові до запуску на транспортних засобах один одного»
Назад в майбутнє: астронавти повертаються на стартовий майданчик, готові до нової подорожі
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