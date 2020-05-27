Назад в майбутнє: астронавти повертаються на стартовий майданчик, готові до нової подорожі

11 Широке використання сенсорних екранів в Dragon знаменує собою драматичний відхід від попередніх космічних кораблів. Бенке каже, що після довгих років польотів з фізичним управлінням «відповіддю на всі польоти є не перемикання на сенсорний екран. Але для того завдання, яке у нас є, і для забезпечення безпеки польоту поблизу МКС сенсорний екран забезпечить нам цю можливість просто на відмінно»