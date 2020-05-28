Усередині Байконуру. Радянський космодром відходить у минуле

5 Байконур також був свідком кількох трагедій. Найвідоміша з них – катастрофа Митрофана Нєдєліна в 1960 році (на фотографії). Ракета вибухнула на стартовому майданчику, в результаті чого загинули близько 80 людей. Інцидент був засекречений. Офіційно повідомили, що маршал Нєдєлін загинув в авіакатастрофі. Рівно через три роки, 24 жовтня 1963-го, на Байконурі знову сталася аварія, в якій загинули 8 осіб. Відтоді 24 жовтня запуски ракет з космодрому не відбувались