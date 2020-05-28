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28 травня 2020, Київ 09:46
Фотогалереї
Усередині Байконуру. Радянський космодром відходить у минуле
28 травня 2020, 09:08
Еймос Чаппл
Росія сподівається на космодром «Східний», США – на SpaceX, а старий майданчик запуску ракет продовжує жити так, як в радянські часи
1
Шпигунська фотографія з повітря. Американський літак зробив її в 1957 році, тобто через два роки після того, як об'єкт, що спочатку призначався для випробувань ракет далекого радіусу дії, був переобладнаний в стартовий майданчик для запуску в космос. Так почалася космічна гонка між СРСР і США
2
Запуск ракети з Байконуру в 1960 році. Місце для космодрому було обране не випадково. Ця незаселена, дика частина степів Казахської РСР була найближчою до екватору. Відсутність людей і географія стали вирішальними факторами
3
Місто Байконур (в той час він називався Ленінським) був побудований для управління запусками. Рівна пустельна степ, яка оточувала об'єкт, дозволяла спілкуватися по рації на досить великій відстані. Відсутність населених пунктів знижувало ризик того, що залишки ступенів ракети впадуть на дахи будинків. А близькість до екватору давала можливість використовувати обертання Землі при запусках ракет на орбіту
4
Останні приготування ракети «Схід», на якій в 1961 році полетів у космос Юрій Гагарін. З Байконуру було здійснено безліч історичних запусків: перший супутник – в жовтні 1957 року, перша собака – в листопаді 1957 року, перша людина в космосі – в 1961 році, перша жінка в космосі – в 1963 році
5
Байконур також був свідком кількох трагедій. Найвідоміша з них – катастрофа Митрофана Нєдєліна в 1960 році (на фотографії). Ракета вибухнула на стартовому майданчику, в результаті чого загинули близько 80 людей. Інцидент був засекречений. Офіційно повідомили, що маршал Нєдєлін загинув в авіакатастрофі. Рівно через три роки, 24 жовтня 1963-го, на Байконурі знову сталася аварія, в якій загинули 8 осіб. Відтоді 24 жовтня запуски ракет з космодрому не відбувались
6
Космонавти Анатолій Березовий і Валентин Лебедєв розмовляють з журналістами перед запуском в 1982 році. Деякі з радянських традицій існують донині. Наприклад, спільний перегляд перед запуском фільму «Біле сонце пустелі»
7
Орбітальний корабель багаторазового використання «Буран» перед запуском з Байконуру в 1988 році. «Буран» був в основі розвитку радянської космічної програми всього кілька років, до розвалу СРСР в 1991 році. Макет орбітального корабля понад 20 років простояв у центрі Москви в парку Горького як нагадування про амбітні програми СРСР
8
Місцеві жителі в Байконурі в 1999 році. Після розвалу СРСР Росія почала орендувати і сам космодром, і частину пустелі навколо нього у незалежного Казахстану
9
Вигляд на місто Байконур з повітря в 2009 році, коли населення міста становило 36 000 осіб. Вся економіка Байконуру базується на космічній індустрії. У радянські часи 70 відсотків населення були етнічними росіянами, решта – казахи. З часів розпаду СРСР пропорції змінилися на прямо протилежні
10
Мозаїка в центрі Байконуру. Росія платить Казахстану за використання космодрому приблизно 115 мільйонів доларів на рік. Договір про оренду закінчується в 2050 році, доля його поки незрозуміла, оскільки Росія планує використовувати свій космодром «Східний»
11
Ракета «Союз» з американським астронавтом Деніелом Бьорбенком (Dan Burbank) готується до старту морозним ранком в листопаді 2011 року. «Союз» доставив Бьорбенка на Міжнародну космічну станцію. Відтоді, як США згорнули власну програму космічних шатлів, Сполучені Штати заплатили Росії десятки мільйонів доларів за кожного астронавта, доставленого на МКС
12
Запуск ракети «Союз» з Байконуру. Зараз вартість польоту американського астронавта на російських ракетах становить близько 86 мільйонів доларів, вдвічі більше, ніж Росія отримувала в 2011 році
13
Американський астронавт Скотт Келлі поруч з російськими космонавтами Олександром Калері і Олегом Скрипочкою в спусковому апараті «Союзу». Ракета «Союз» дуже надійна, проте незручна для космонавтів. Наприклад, її розміри не дозволяють розмістити на ній туалет. А політ до МКС триває два дні
14
Запуск ракети «Союз» з двома росіянами і двома американцями в 2017 році. Тепер навіть іноземці можуть спостерігати за запуском ракети, щоправда, з відстані в кілометр
15
Музей космонавтики на Байконурі
16
Російські військові на бронемашині спостерігають за перевезенням ракети на стартовий майданчик. Байконур ретельно охороняється, оскільки вважається однією з можливих цілей терористичних атак
17
Верблюд також спостерігає за приготуваннями
18
Казашки дивляться на приготування до старту в 2009 році. Поки Росія долає корупцію при створенні космодрому «Східний», а США починають 30 травня 2020 року програму запуску астронавтів до МКС на ракетах SpaceX (
запуск був перенесений
), старий казахський стартовий майданчик відходить у минуле. Що буде з населенням міста, яке його обслуговує, поки незрозуміло
Усередині Байконуру. Радянський космодром відходить у минуле
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