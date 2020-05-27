Запуск SpaceX перенесений через погодні умови

Приватна космічна компанія SpaceX перенесла запуск на Міжнародну космічну станцію двох астронавтів НАСА у своєму кораблі Crew Dragon. Причиною перенесення стали погодні умови.

Рішення про скасування було ухвалене за 16 хвилин до запланованого старту, що мав статися о 23:33 за київським часом.

Наступна спроба запуску відбудеться в суботу, 30 травня в 3:22 за часом Східного узбережжя США (10:22 за київським часом).

До складу екіпажу входять астронавти НАСА Боб Бенкен і Дуґ Герлі, які останні два тижні перебували на карантині, щоб запобігти зараженню коронавірусом.

Заснована у 2002 році Ілоном Маском компанія Space Exploration Technologies Corp., або SpaceX, стала першою приватною компанією, яка співпрацювала з НАСА і пристикувала вантажну капсулу на МКС у 2012 році, відтоді регулярно здійснюючи поставки на станцію.

НАСА заплатила SpaceX понад три мільярди доларів на розробку, побудову, тестування й експлуатацію своєї багаторазової капсули Crew Dragon протягом шести майбутніх подорожей у космос.

«SpaceX не було б тут без НАСА», – сказав Маск минулого року після успішної генеральної репетиції без людей для польоту на МКС.

Президент США Дональд Трамп планував взяти участь у запуску у Флориді. Трамп намагається підтвердити американське панування в космосі і розпорядився повернути американців на Місяць у 2024 році. У грудні 2019 року Трамп запустив космічні сили, першу нову військову службу США за понад 70 років.