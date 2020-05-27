Історичний запуск корабля SpaceX: що варто знати і коли дивитися

27 травня, якщо дозволять погодні умови, світ спостерігатиме за тим, як уперше в історії людства приватна космічна компанія SpaceX запустить на МКС двох астронавтів НАСА у своєму кораблі Crew Dragon. Радіо Свобода пояснює, чому це історична місія, як виглядає цей футуристичний запуск та команда, та чому він не дуже сподобався Росії.

Чому це важливо?

27 травня приватна космічна компанія американського мільярдера й винахідника Ілона Маска SpaceX планує запустити у космос двох астронавтів НАСА з Космічного центру імені Кеннеді, з того ж місця, звідки 20 липня 1969 року Ніл Армстронг і його члени екіпажу Apollo 11 вирушили у свою історичну подорож до Місяця.

«Має початися нова ера космічних польотів людей, коли американські космонавти знову запустять американську ракету з американського ґрунту на Міжнародну космічну станцію в рамках програми НАСА», – йдеться на сайті космічного агентства.

Це – вперше в історії, коли такий запуск буде здійснений приватною космічною компанією. До цього це робили лише держави – Росія, США та Китай.

У разі успіху цей запуск ознаменує вирішальний момент у дослідженні космосу – доступ приватної компанії до сфери, яка протягом семи десятиліть символізувала могутність кількох держав.

Це також буде перший запуск космонавта з космічного центру Кеннеді НАСА з моменту останнього польоту американського шаттла в 2011 році.

Тож американська космічна індустрія чекала на подію майже десятиліття – запуск Crew Dragon з американської території – перший за останні майже десять років.

Подію має відвідати президент США Дональд Трамп.Трамп намагається підтвердити американське панування в космосі і розпорядився повернути американців на Місяць у 2024 році.

У грудні Трамп запустив космічні сили, першу нову військову службу США за понад 70 років.

А як до цього запускали?

Це питання неабиякого міжнародного престижу для США: НАСА з 2011 року вимушено було платити Росії мільйонів доларів для доставки американських астронавтів у космос на кораблях «Союз». Тож запуск ознаменує «космічну самостійність» США.

Де й о котрій дивитися?

Запуск ракети SpaceX запланований на 23:33 за київським часом зі стартового майданчика у космічному центрі Кеннеді у Флориді. Якщо погодні умови не дозволять запуск у середу, його перенесуть на суботу.

Інші люди з різних куточків світу спостерігатимуть за подією онлайн через безпекові заходи, пов'язані із пандемією коронавірусу.

Як долучитися?

Для особливо зацікавлених користувачів інтернету SpaceX підготували спеціальний онлайн-симулятор, який приблизно відображає «роботу» космонавтів та дозволяє скористатися панеллю управління. Спробувати себе у якості пілотів космічної місії можна за посиланням.

Хто летить?

За «кермом» космічного корабля перебуватимуть два американських астронавти – 49-річний Боб Бенкен і 53-річний Дуглас Герлі. Обидва вважаються одними з кращих у своїй сфері.

До цього вони про всяк випадок два тижні перебували на карантині, аби не завезти смертельний коронавірус до МКС. Коронавірусної інфекції у них не виявили.

Чим займатимуться астронавти?

Запуск ракети SpaceX відправить американських астронавтів на орбіту, де вони мають перевірити всі системи управління Crew Dragon в умовах відкритого космосу. Тобто, головною метою є перевірити ефективність роботи Crew Dragon.

«У якості результату останнього польотного випробування для SpaceX ця місія має перевірити систему транспортування екіпажу компанії, включаючи стартовий майданчик, ракету, космічний апарат та оперативні можливості. Це також буде вперше, коли астронавти NASA перевірятимуть космічні апарати на орбіті», – повідомляє НАСА.

На МКС, досвідчені астронавти протестують роботу автономної системи стикування і приєднаються до роботи станції.

До чого тут Росія?

Знищення корабля «Колумбія» у 2003 році призвело до того, що НАСА зрештою стало залежним від дорогого російського космічного корабля-шатла для траспортування космонавтів до та з МКС.

Єдиний шлях до МКС і назад з того часу – через російські ракети і капсули, запущені з космодрому Байконур у Казахстані.

Російські послуги коштували NASA недешево: наразі вартість подорожі одного астронавта оцінюють у близько 90 мільйонів доларів США. SpaceX, за оцінками, має обійтися США в $55 мільйонів за місце.

А тим часом НАСА зосередилось на розробці корабля, який був би здатним подорожувати до Місяця. У 2014 році SpaceX отримав контракт НАСА для того щоб відправляти екіпажі у космосі.

Як відреагували в Росії?

У Роскосмосі діяльність американських компаній назвали демпінгом. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на гендиректора державної корпорації Дмитра Рогозіна.

Тепер Роскосмос знизить вартість своїх пускових послуг більш ніж на 30%, щоб збільшити присутність на міжнародних ринках.

«Запропонований нами порядок ціноутворення – це по суті наша відповідь на демпінг з боку американських компаній, які фінансуються за рахунок бюджету США, і якщо ринкова ціна пуску, наприклад, у SpaceX близько 60 млн доларів, то NASA платить за ту ж послугу від півтора до чотирьох разів більше», – зазначив глава Роскосмосу.

Чому запуск не схожий на інші?

Запуск буде незвичним. Космонавти не виглядатимуть так, якими ми звикли їх бачити – «надутих» костюмів і велетенських шоломів вони не матимуть. Натомість виглядатимуть вони досить футуристично: білі «тонкі» комбінезони та невеликі шоломи по формі голови. Це – розробка SpaceX.

«Костюм дійсно чепурний, і я думаю, що найбільшим свідченням цього є те, що мій 10-річний син каже мені, як круто я вигладаю», – заявив Герлі агенції Associated Press.

Ілон Маск, здається, упустити шанс перетворити історичну космічну місію у ціле шоу, не міг. Астронавти доїдуть до стартового майданчика в електромобілі Tesla Model X.

«Оце так буде шоу», – сказав Голосу Америки програмний директор SpaceX Commercial Crew Бенджамін Рід.

Як довго триватиме місія?

«Хоча й Crew Dragon використовується для випробування, він може перебувати на орбіті близько 110 днів, конкретна тривалість місії буде визначена вже на станції, виходячи з готовності до наступного запуску комерційного екіпажу. Оперативний космічний корабель Crew Dragon зможе перебувати на орбіті як мінімум 210 днів за вимогою NASA», – пояснюють в космічній агенції.

Crew Dragon має досягти МКС 28 травня і, ймовірно, залишиться пристикованим там до серпня.

А якщо щось зламається?

У разі проблем із запуском, що не виключено, астронавти аварійно відділяться і у капсулі на парашутах приземляться в Атлантичному океані, звідки пілотів зрештою підберуть.

Чим займається SpaceX?

У 2002 році Ілон Маск заснував SpaceX: за його словами, це стало однією з найважливіших подій в історії людства. Сьогодні SpaceX займається розробкою та запуском надсучасних ракет та космічних апаратів.

Цим проектом Маск хотів не лише революціонізувати космічні технології, але зробити космічні ракети більш доступними та, нарешті, дозволити людям поселитися на інших планетах.

Маск вважає, що люди мають стати «міжпланетним» видом, та мріє незабаром колонізувати Марс.

У 2012 році космічний корабель SpaceX Dragon став першим апаратом, здатним доставляти вантажі з Міжнародної космічної станції назад на Землю. На офіційному сайті зазначено, що капсула Dragon була розроблена для транспортування людей в космос.

У 2017 році Dragon є єдиним у світі реальним вантажним космічним кораблем, який здатен повертатися на Землю. Тепер компанія хоче перевозити й людей.

НАСА заплатила SpaceX понад три мільярди доларів на розробку, побудову, тестування й експлуатацію своєї багаторазової капсули Crew Dragon протягом шести майбутніх подорожей у космос.

«SpaceX не було б тут без НАСА», – сказав Маск минулого року після успішної генеральної репетиції без людей для польоту на МКС.

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