Tesla без дозволу відкриває завод у Каліфорнії. Маск заявляє, що готовий до арешту

Американський виробник автомобілів і електроенергії – компанія Tesla відновить виробництво на заводі у Каліфорнії, закритому через карантин, пов'язаний із пандемією коронавірусу, заявив керівник компанії Ілон Маск.

Він зробив таке оголошення у твітері, заявивши, що буде на виробничій лінії і готовий ризикувати арештом.

«Якщо когось заарештують, прошу, щоб це був лише я», – сказав він.

Маск також заявив, що ситуація – «надзвичайно заплутана», оскільки державні чиновники схвалили відкриття заводу, але потім це рішення заблокувала місцева влада.

Компанія 9 травня подала до суду на владу каліфорнійського округу Аламіда з вимогою відновити роботу закритого через карантин заводу в місті Фрімонт. Ілон Маск пригрозив у твіттері перенести штаб-квартиру компанії з Каліфорнії в інший штат.

Днями компанія планувала, що принаймні 30 відсотків співробітників вийдуть на роботу з 8 травня, однак це не вдалося зробити. Компанія Tesla запевняла, що розробила детальний план повернення до роботи, який передбачає перегородки робочої зони, температурний контроль, вимоги до засобів захисту, суворі протоколи щодо дезінфекції.

Влада округу Аламіда заявила про чинність карантинних обмежень щонайменше до кінця травня, вказавши, що тільки критично важливим підприємствам дозволять працювати. Спочатку адміністрація округу заявила, що не вважає Tesla таким важливим для життєдіяльності бізнесом. Після того, як Ілон Маск заявив, що питання, чи збереже Tesla свою фабрику в Фрімонті, буде залежати від того, «як до Tesla поставлять в майбутньому», влада округу заявила, що разом з компанією розробляє план гарантування безпеки для тисяч співробітників фабрики. Чиновники висловили сподівання, що досягти угоди вдасться найближчим часом.

США шукають способи безпечно відновити роботу підприємств без ризику подальшого поширення коронавірусу. Через пандемію і закриття бізнесів десятки мільйонів американців були змушені залишитися без роботи.