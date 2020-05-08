Рівень безробіття в США сягнув максимуму з часів Великої депресії через карантинні обмеження

Кожен сьомий американець у квітні 2020 року був безробітним, що становить найвищий показник безробіття з часів Великої депресії в 1930 році – такі дані Міністерства праці США, оприлюднені 8 травня.

За даними міністерства, 20,5 мільйонів людей у квітні втратили роботу. Це найбільший такий показник за місяць за весь час спостережень. Як результат, загальний рівень безробіття по країні зріс до 14,7% після найнижчих за пів століття 3,5% у лютому.

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Економіка США росла протягом 11 років, однак стрімке поширення коронавірусу змусило підприємців на кілька тижнів зупинити роботу своїх закладів – від готелів та ресторанів до спортивних клубів та заводів з виробництва автомобілів.

Цього ж дня президент країни Дональд Трамп заявив, що він очікує, що працівники незабаром повернуться на робочі місця через сповільнення поширення коронавірусної хвороби. Деякі штати, на кшталт Джорджії та Невади, вже почали знімати обмеження після тижнів зупинки роботи.

Наразі відомо про 1,3 мільйона випадків захворювання на COVID-19 у США, з них 76 тисяч летальних. Це найвищі показники серед держав світу.

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Рівень безробіття в квітні, хоча і є рекордно високим, все ж нижчий за прогнозовані економістами 22 мільйони втрачених робочих місць. Водночас деякі люди, яким вдалося залишитися на роботі, працюють менше годин на тиждень через сповільнення економічної діяльності.

Середня запробітна платня у США в квітні зросла на 7,9%, свідчать урядові дані. Це пов’язано з тим, що основний удар втрати роботи припав на низькооплачуваних працівників ресторанів та роздрібних магазинів.