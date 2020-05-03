У США зафіксували найсмертоносніший день за весь період спалаху COVID-19

У США зафіксували найсмертоносніший день за весь період спалаху коронавірусу. У четвер, 30 квітня, в країні померло 2 909 людей, що мали COVID-19.

Це майже стільки ж втрат, як під час терористичних атак у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Тоді, за офіційними даними, померло або зникли безвісти, 2 973 людини.

Зростання смертності у США спостерігається в час, коли частина штатів оголосили про часткове відновлення роботи бізнесу та «повернення до нормального життя».

Фахівці з охорони здоров'я та епідеміологи попереджають, що через відкриття бізнесу та нетерплячість громадськості в час карантину, вірус COVID-19 може швидко поширюватись у громади, які донині ще не переживали значних втрат через коронавірус.

Останнім часом американскими штатами прокотилась хвиля протестів проти карантинних заходів. Найгучніші акції протестів відбулися у Каліфорнії, Колорадо, Іллінойсі, Нью-Джерсі, Теннессі, Нью-Йорку, на Флориді.

Серед штатів, що вже оголосили послаблення карантинних обмежень і почали відновлювати роботу життєво не важливого бізнесу, є Джорджія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас. У Джорджії відновив роботу майже увесь бізнес.

Фахівці попереджають, що кількість померлих внаслідок захворювання коронавірусом може бути вищою за офіційні дані, оскільки багато пацієнтів помирають вдома, і їх не включають до статистики.

Крім того, чимало людей з COVID-19 помирають від інфаркту і вони також не завжди входять до статистичних даних.

За інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 1,143,433 випадків коронавірусного захворювання, з них 66,760 американці від нього померли.