Трамп пов’язав виникнення коронавірусу з діяльністю лабораторії у Китаї

Президент США Дональд Трамп заявив про докази, які дають йому «високу ступінь впевненості» в тому, що коронавірус був отриманий з китайської вірусологічної лабораторії.

Виступаючи в Білому домі 30 квітня, Трамп сказав, що бачив докази, але відмовився повідомити подробиці, додавши: «Я не можу вам цього сказати. Мені не дозволено вам це говорити».

Такі заяви американського президента, ймовірно, збільшать розбіжності між Сполученими Штатами і Китаєм щодо походження коронавірусу. Адже Трамп повторив припущення, що коронавірус міг бути запущений через помилки в лабораторії в Ухані.

Водночас Трамп відмовився сказати, чи вважає китайського лідера Сі Цзіньпіна відповідальним за, як вважають Штати, дезінформацію про появу коронавірусу.

Трамп заявив про можливість того, що Китай або не зупинив вчасно первісний спалах коронавірусу, або дозволив вірусу поширитися, і пригрозив Пекінові введенням нових мит.

Відповідні заяви були зроблені після того, як спецслужби США заявили, що все ще вивчають версію, що пандемія могла виникнути в результаті форсмажорного випадку в китайській лабораторії.

Уханьська лабораторія раніше відкинула твердження президента США. Але китайські офіційні особи визнали, що досі немає остаточних відповідей щодо того, де і як почалася хвороба. Більшість експертів вважають, що коронавірус, пов’язаний з поточною пандемією, виник на ринку з продажу диких тварин в Ухані і перекинувся з тварин на людей.

Офіційний Пекін раніше у відповідь на звинувачення Вашимнгтона припустив, що то військові США могли доставити коронавірус в Китай. Також влада Китаю звинуватила американських посадовців у «брехні», щоб відвернути увагу від власної неспроможності подолати спалах.

Кількість загиблих через COVID-19 в США із понад мільйона хворих перевищила 63 тисячі, що складає приблизно одну четверту від загального числа смертей у всьому світі. Пандемія також призвела до історичного економічного падіння і залишила без роботи десятки мільйонів американців. Це, у свою чергу, поставило під загрозу шанси Дональда Трампа на переобрання президентом у листопаді.