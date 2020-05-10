Tesla подала до суду на владу з вимогою відкрити завод компанії у Каліфорнії

Американський виробник автомобілів і електроенергії – компанія Tesla 9 травня подала до суду на владу каліфорнійського округу Аламіда з вимогою відновити роботу закритого через карантин заводу в місті Фрімонт. Засновник компанії Ілон Маск пригрозив у твіттері перенести штаб-квартиру компанії з Каліфорнії в інший штат.

Днями компанія планувала, що принаймні 30 відсотків співробітників вийдуть на роботу з 8 травня, однак це не вдалося зробити. Компанія Tesla запевняла, що розробила детальний план повернення до роботи, який передбачає перегородки робочої зони, температурний контроль, вимоги до засобів захисту, суворі протоколи щодо дезінфекції.

Влада округу Аламіда заявила про чинність карантинних обмежень щонайменше до кінця травня, вказавши, що тільки критично важливим підприємствам дозволять працювати. Спочатку адміністрація округу заявила, що не вважає Tesla таким важливим для життєдіяльності бізнесом. Після того, як Ілон Маск заявив, що питання, чи збереже Tesla свою фабрику в Фрімонті, буде залежати від того, «як до Tesla поставлять в майбутньому», влада округу заявила, що разом з компанією розробляє план гарантування безпеки для тисяч співробітників фабрики. Чиновники висловили сподівання, що досягти угоди вдасться найближчим часом.

На сьогодні у США підтверджено 1 309 541 випадок COVID-19, майже 79 тисяч людей померли.

Мільярдер Ілон Маск раніше називав паніку через коронавірус «дурістю», а введені владою карантинні заходи «фашизмом».