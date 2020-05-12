Ілон Маск відкрив завод Tesla в Каліфорнії після того, як губернатор штату дозволив відновити роботу підприємств. Однак місцева влада стверджує, що в окрузі Аламеда, де розташована фабрика, продовжують діяти пов'язані з коронавірусом обмеження. Скандал із відкриттям Tesla став відображенням ситуації в США – багато штатів домагаються відновлення роботи підприємств заради відновлення економіки, що сильно постраждала через пандемію коронавірусу. (Відео Reuters)