У Дніпрі від 63-річної жінки на COVID-19 заразилися 35 людей, повідомила 7 травня медична директорка Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник.

За її словами, інфекцію діагностували впродовж доби 5 травня.

Інфікована жінка вже чотири дні перебуває в 21-й інфекційній лікарні, її стан тяжкий.

Усі 35 інфікованих людей також перебувають під наглядом медиків.

За добу 5 травня на Дніпропетровщині встановлений антирекорд із виявлення хворих на коронавірусну інфекцію – 90 людей, у попередні дні було 17–18 за добу. За минулу добу, 6 травня, нових випадків хвороби зафіксовано 56.