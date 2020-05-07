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07 травня 2020, Київ 08:30
Новини | Міжнародні

У Польщі через COVID-19 перенесли президентські вибори

Головним фаворитом виборів є чинний президент Анджей Дуда

Вибори президента Польщі, заплановані на 10 травня, не відбудуться у визначений термін через пандемію коронавірусної інфекції. Про це повідомляє агенція РАР із посиланням на заяву лідера владної партії «Закон і справедливість» Ярослава Качинського і його партнера по коаліції, лідера політичного об’єднання «Згода» Ярослава Говіна.

У заяві йдеться, що рішення ухвалене «через відмову опозиції пристати на всі конструктивні пропозиції, що дають можливість провести вибори президента цього року у встановлені в конституції терміни».

Спікер Сейму оголосить про нові президентські вибори у найближчий можливий термін, вказують у владній коаліції.

Раніше Сенат Польщі відхилив законопроект владної партії «Закон і справедливість», яка пропонувала провести голосування на президентських виборах виключно поштою на тлі пандемії коронавірусної інфекції.

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