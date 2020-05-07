У Збройних силах навели нові дані щодо захворювань на COVID-19

У Збройних силах України навели нові дані щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 станом на 7-у ранку 7 травня.

Як повідомило командування Медичних сил, на цей час хворих у Збройних силах – 29 осіб, при цьому за минулу добу зареєстровано 2 нові випадки.

«Військовослужбовець (Одеська область) та працівник ЗС України (Вінницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні», – повідомили в командуванні.

Також за період пандемії в Збройних силах одужали 52 особи і 2 людини померли.

Таким чином, порівняно з попереднім днем іще 3 особи одужали, нових померлих немає. Назагал у Збройних силах відтак зареєстровано 83 випадки COVID-19.

А загалом в Україні на ранок 7 травня було підтверджено 13 691 випадок захворювання COVID-19, причому 507 нових протягом останньої доби; з них 2 396 осіб уже видужали, 340 людей померли.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджено 3 754 650 випадків коронавірусного захворювання, з них 263 861 людина від нього померли, 1 246 184 вже видужали.