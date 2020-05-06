На коронавірус у ЗСУ хворіють 30 людей

У Збройних силах України станом на ранок 6 травня на COVID-19 хворіють 30 людей, за минулу добу виявлено один новий випадок. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що за період пандемії у ЗСУ одужали 49 людей, двоє померли.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 257 осіб. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 97 осіб», – мовиться у повідомленні.

Військовий з Одеської області, у якого підтвердили COVID-19 напередодні, лікується вдома під наглядом медслужби. Його стан задовільний, симптомів захворювання немає.

В Україні станом на 6 травня виявлено 13 184 випадки захворювання на COVID-19, 487 з них – за минулу добу. Одужали на цей час вже 2097 людей, померли – 327.