Степанов: за добу коронавірус виявили у 487 людей

В Україні станом на ранок 6 травня виявлено 13 184 випадки захворювання на COVID-19. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За останню добу діагностували 487 нових випадків.

Як розповів міністр, одужали на цей час вже 2097 людей, померли – 327.

Степанов додав, що серед хворих на COVID-19 2251 медпрацівник.

Найбільше кількість нових випадків за минулу добу зафіксували у Дніпропетровській (90), Львівській (39), Чернівецькій (37) областях та у Києві (68).