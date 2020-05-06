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06 травня 2020, Київ 11:08
Новини | Коронавірус

Степанов: за добу коронавірус виявили у 487 людей

Степанов: станом на ранок 6 травня виявлено 13 184 випадки захворювання на COVID-19

В Україні станом на ранок 6 травня виявлено 13 184 випадки захворювання на COVID-19. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За останню добу діагностували 487 нових випадків.

Як розповів міністр, одужали на цей час вже 2097 людей, померли – 327.

Степанов додав, що серед хворих на COVID-19 2251 медпрацівник.

Найбільше кількість нових випадків за минулу добу зафіксували у Дніпропетровській (90), Львівській (39), Чернівецькій (37) областях та у Києві (68).

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