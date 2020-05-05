Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у ЗСУ покращилася – міністр

Ситуація із зараженням COVID-19 у Збройних силах України на сьогодні покращилася, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

«На сьогодні нам вдалося не допустити потрапляння коронавірусу до району проведення ООС – і це найголовніше», – цитує Тарана пресслужба Міноборони.

«Станом на сьогодні ситуація у Збройних силах України покращилася. У восьми військовослужбовців з Харкова попередні позитивні тести на коронавірусну інфекцію виявилися помилковими. Тому на теперішній час загальна кількість хворих навіть знизилася. Більшість випадків захворювання на цю хворобу пов’язана з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання», – додав міністр.

За даними Командування медичних сил ЗСУ, станом на ранок 5 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом, хворіє 38 осіб. За період пандемії одужали 40 осіб, дві людини померли. За минулу добу нових випадків інфікування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зафіксовано.

В Україні, за даними МОЗ, підтвердили 12 697 випадків захворювання на COVID-19, з них 366 протягом останньої доби.