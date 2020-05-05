ЗСУ: трьом військовим помилково вказали позитивні результати у тесті на COVID-19

У Харківській області трьом військовим помилкового вказали позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Про це повідомили у ЗСУ.

«За повідомленням Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «ОДІКЛ» від 2 травня під час друкування результантів аналізу ПЛР було помилково внесено позитивні результати відносно трьох військовослужбовців Харківської області, про яких ми повідомили у ранковому зведені 3 травня», – мовиться у повідомленні.

У ЗСУ станом на 5 квітня зафіксували 80 випадків захворювання на COVID-19, 40 людей вже одужали, двоє – померли.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 268 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 121 особа», – зазначає Командування медичних сил ЗСУ.

За минулу добу нових випадків інфікування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зафіксовано, запевнили у ЗСУ.

Станом на ранок 5 травня в Україні підтвердили 12 697 випадків захворювання на COVID-19, з них 366 протягом останньої доби. Померли 316 людей, одужали 1 875 людей.