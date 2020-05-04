Тестування препарату від наслідків СOVID-19 розпочнеться після наказу МОЗ – Державний експертний центр

В Україні розпочнуть тестувати на ефективність перший вітчизняний препарат від коронавірусу, повідомили Радіо Свобода в Державному експертному центрі МОЗ України, коментуючи опубліковану 29 квітня інформацію про те, що в Україні починається «багатоцентрове рандомізоване дослідження з оцінки ефективності препарату виробництва ТОВ «Біофарма Плазма».

«В Державному експертному центрі на експертизі були декілька протоколів клінічних випробувань, які можуть застосовуватися для лікування наслідків коронавірусу. І один протокол – завершено вже експертизу. Це препарат «Біовен». Матеріали на нього ми вже передали в МОЗ. І вже Міністерство буде приймати остаточне рішення щодо можливості проведення клінічного випробування саме цього лікарського засобу», – пояснила Радіо Свобода заступник директора Державного експертного центру МОЗ з клінічних питань Людмила Ковтун.

Препарат «Біовен» використовується при лікуванні синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворюваннях тощо. Перевірятимуть препарат у комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, викликаною коронавірусною інфекцією.

22 квітня Офіс президента заявив, що в Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, «який за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція».

В Офісі президента обіцяли більш детальну інформацію, проте за два тижні жодної назви чи виробника не було названо. В Державному експертному центрі МОЗ України пояснюють, що тримати результати дослідження до останніх етапів в таємниці – нормальна практика.

«Необхідно матеріали клінічного дослідження розглянути всебічно. Для цього залучаються до цієї роботи декілька експертів з метою визначення можливості використання препарату за тими чи іншими показаннями. Тому до тих пір поки не завершаться етапи експертизи, то ми не можемо оголошувати цю інформацію. Бо наслідки цією експертизи можуть бути негативні, позитивні, можуть з'явитися якісь зауваження, і це все доробляється. Лише після остаточної експертизи, оформлюються висновки, передаються в МОЗ. Ці документи мають затверджуватися наказом МОЗ, який пізніше публікується на сайті МОЗ, тоді інформація стає доступною», – каже Людмила Ковтун.

За офіційною інформацією сайту Державного експертного центру, після наказу МОЗ у п’яти лікарнях відбудуться клінічні випробування (тобто на пацієнтах) – Київська міська клінічна лікарня №17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії), Білоцерківська міська лікарня №3 (ІІІ інфекційне відділення), Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня (відділення реанімації та інтенсивної терапії), Одеська міська інфекційна лікарня (інфекційне боксоване відділення №10), Київська міська клінічна лікарня №4 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії).

В Україні запрацювала онлайн-платформа з інформацією про застосування ліків при СOVID-19. Він призначений інформувати громадян і лікарів щодо препаратів, які використовуються під час лікування коронавірусу.