Захворіла у гуртожитку Запоріжжя – медпрацівник

Виявлена напередодні хвора на COVID-19 в запорізькому гуртожитку є медсестрою однієї з лікарень Запоріжжя. Як повідомив під час спеціального брифінгу директор Запорізького лабораторного центру МОЗ, головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, захворіла працювала в одній з лікарень, де приймають хворих на коронавірус, і раніше вже була визнана контактною особою. Місце роботи і вік хворої не розголошують, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Абсолютно дзеркальний, дуже схожий на попередній випадок захворювання у гуртожитку. У медицині це називається закон парних випадків. Коли якась рідкісна ситуація, то вона обов’язково повторюється упродовж короткого відрізку часу. Так і тут. Абсолютно такий же пятиповерховий гуртожиток з спільними місцями користування і підозрюване джерело захворювання, на жаль, і цього разу є працівником одного з медзакладів міста Запоріжжя, яка була у контакті з вже підтвердженим випадком. Цього разу хвора своєчасно звернулась за медичною допомогою, була своєчасно шпиталізована і була у гуртожитку мінімальний відрізок часу», – сказав Терехов.

Хвора мешкала у кімнаті сама. Наразі контактними особами з нею визначені її сусіди по поверху. У них взяли матеріали для тестування на коронавірус. Контактним з хворою було запропоновано пройти обсервацію в одному з медзакладів міста, втім наразі вони від такої пропозиції відмовились.

«Обмежений рух всього контактного поверху. Зареєстровано там було 65 чоловік. По факту вчора при проведенні епідрозслідування нам вдалося відібрати матеріал і поспілкуватися з 37 особами, що мешкають на даному поверху. 15 чоловік вже обстеження запущено в роботу. Вісім результатів вже отримано: всі негативні», – додав Терехов.

Після отримання результатів тестів всіх контактних осіб, вирішать, чи закривати на карантин або весь гуртожиток, або лише четвертий поверх, де мешкала перша виявлена хвора.

Напередодні, 3 травня, пресслужба міської ради повідомила про виявлення випадку захворювання на COVID-19 в одному з гуртожитків, розташованому в Заводському районі Запоріжжя. Хвору відправили до обласної інфекційної лікарні.

25 квітня міська влада Запоріжжя закрила на карантин один з гуртожитків міста, де тест на коронавірус показав позитивний результат у 13 людей. Захворювання спочатку виявили в однієї з мешканок гуртожитку, яку шпиталізували до обласної інфекційної лікарні. Після проведення тестування осіб, які проживали з нею на одному поверсі гуртожитку, було виявлено й інших інфікованих.