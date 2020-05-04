У Запоріжжі виявлено випадок захворювання на COVID-19 в дитячому інтернаті

В дитячому психоневрологічному інтернаті Запоріжжя, підпорядкованому обласній раді, виявлено випадок захворювання на COVID-19 у 6-річного хлопчика. Про це під час спеціального брифінгу розповів директор Запорізького лабораторного центру МОЗ, головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Наразі обстежуються всі контактні з хворим особи, серед яких є як вихованці інтернату, так і його працівники.

«Сам заклад знаходиться на карантині з 13 березня ще. Усього в ньому перебуває 126 осіб. Найближчий контакт, завдяки якому могло бути поширення – це 116 людей. Всіх вчора обстежили. Наразі всі матеріали в роботі. З цих 116 людей 59 – це контактні діти і 57 – це працівники даного інтернату. Частину тестів опрацювали. На щастя, позитивних результатів нема», – сказав Терехов.

Наразі встановити джерело зараження епідеміологам поки не вдалося. Вони припускають, що хлопчик міг підхопити вірус від когось з рідних, хто відвідував його у закладі.

«На сьогодні ми працюємо, щоб встановити причину. Цілком можливо, що хтось приходив провідати з родичів. Хоч заклад і перебуває на жорстокому карантині, але ми розуміємо, що це не якийсь пенітенціарний заклад, де дуже жорсткі заходи охорони, тому можливо з кимось поспілкувався. Безумовно буде обстежений весь персонал. Чудес не буває. Дитина, знаходячись в умовах замкненого простору, не могла з повітря взяти інфекційний початок, тому десь він його взяв», – додав Терехов.

Станом на ранок 4 травня у Запорізькій області підтвердили 285 випадків захворювання на COVID-19.