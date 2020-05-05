Чехія повертається до нормального життя. Як це зробити безпечно в умовах пандемії?

Чехія була однією з перших країн, яка запровадила карантин, та, водночас, першою почала послаблювати його обмеження. Стан надзвичайної ситуації у країні триватиме до 17 травня, проте, схоже, що спалах коронавірусу країни вдається тримати під контролем, тож уряд запроваджує нові кроки, які мають повернути життя чехів до нормального режиму.

Під час конференції 1 травня уряд Чехії представив подальші кроки щодо послаблення заходів, запроваджених проти поширення коронавірусу. Згідно з планом, із 11 травня відчиняться салони, перукарні, музеї, кінотеатри, зовнішні зони ресторанів та барів, частково відновиться навчання у школах, а також в'їзд з-за кордону для іноземців. Однак, як це все забезпечити в умовах пандемії?

Дистанція та подвійний захист

Місця громадського харчування нарешті зможуть обслуговувати своїх клієнтів, однак лише на відкритих терасах, адже внутрішні приміщення мають відновити свою роботу лише з 25 травня. Обідати разом зможуть члени сім'ї, друзі та знайомі. Маски при цьому можна буде зняти.

Згідно з новими правилами, заклад повинен проводити дезінфекцію перед кожним новим гостем. Щоб забезпечити безпечну дистанцію між відвідувачами, столи повинні стояти на відстані принаймні 1,5 метри один від одного. Гості, зі свого боку, повинні уникати утворення скупчень, наприклад, біля кас чи вбиралень.

Навіть у масці погано працювати, особливо влітку, коли спекотно. А ще захисний щит, через який погано видно, і у якому все відблискує

Дотримуватися суворих правил безпеки також повинні будуть працівники салонів та перукарень. Відтак, із 11 травня, працюючи з клієнтом, вони повинні мати подвійний захист – як захисної маски, так і маски-щита. Проте такі заходи не всім до вподоби.

«Це удар. Навіть у масці погано працювати, особливо влітку, коли спекотно. А ще захисний щит, через який погано видно, і в якому все відблискує», – сказала чеському виданню Aktualně.cz перукарка Марцела Новакова.

Обов'язковою буде також перевірка температури та інших ознак коронавірусу у працівників, щоб запобігти поширенню хвороби.

Навчання та в'їзд для іноземців

До навчання 11 травня зможуть повернутися учні 9 класів, аби мати змогу готуватися до іспитів. Консультації будуть проводити у класі до 15 осіб, однак відвідування необов'язкове.

«Ніхто не змушуватиме учнів повернутися до обов'язкового відвідування до 30 червня», – заявив міністр освіти Роберт Плага, додавши, що учні та вчителі у класі можуть бути без масок.

Це правильно й надалі продовжувати навчання в режимі он-лайн. Ми вже зрозуміли, як це працює, хоча таким чином навчатися важче

Школярам також доведеться дотримуватися суворих гігієнічних правил та соціальної дистанції – не менше від 1,5 метра.

Навчання у вишах поки що досі проводиться дистанційно, але у разі потреби студенти можуть відвідувати консультації викладачів.

«Я думаю, це правильно й надалі продовжувати навчання в режимі он-лайн. Ми вже зрозуміли, як це працює, хоча таким чином навчатися важче, – каже студент одного з празьких вишів Гантер. – Але якщо влітку все стабілізується, то я був би радий повернутися знову в університет».

Не менш довгоочікуваним кроком стане відновлення міжнародних залізничних та автобусних сполучень. Ба більше, через нестачу працівників та початок сезонних робіт, у Чехії знову зможуть працювати іноземці з країн, які не входять до складу ЄС.

«Громадяни третіх країн зможуть в'їжджати в Чехію з 11 травня, якщо нададуть негативний результат тесту на коронавірус. Йдеться, наприклад, про сезонних працівників у галузі землеробства, соціальних служб та охорони здоров'я», – мовиться у заяві Міністерства внутрішніх справ Чехії.

Два тижні тому уряд країни дозволив виїжджати за межі Чехії, однак проблема поки що полягає в тому, що більшість сусідніх держав досі не відкрила свої кордони для іноземців.

Після тривалої перерви празький аеропорт Вацлава Гавела відновив сполучення лише у двох напрямках – Дюссельдорф та Амстердам.

Кіно без попкорну

Наступного тижня відновиться також культурне життя країни, адже свої двері для відвідувачів відчинять музеї, театри, галереї та кінотеатри, проте правила соціального дистанціювання та гігієни залишаються. Всередині приміщень одночасно зможуть перебувати не більше від 100 осіб.

Так, наприклад, прийшовши на перегляд кінофільму, глядачі сидітимуть максимум удвох. Від інших відвідувачів їх відділятиме один вільний ряд та принаймні одне вільне місце.

Жодного попкорну, жодних напоїв. Тому що у такому випадку потрібно знімати маску, а це великий ризик

Міністр охорони здоров'я Адам Войтех також назвав ще одну умову роботи кінотеатрів: «Жодного попкорну, жодних напоїв. Тому що у такому випадку потрібно знімати маску, а це великий ризик».

На думку Войтеха, захисні маски неабияк сприяли позитивним результатам Чехії у боротьбі з COVID-19. А оскільки через послаблення кількість контактів між людьми збільшується, влада не хоче ризикувати та скасовувати захисні маски. За його словами, цим питанням можна буде зайнятися не раніше червня.

З гігієнічної станції прибув черговий звіт, принісши хороші новини. Сьогодні ми перевищили ліміт у 3000 вилікуваних! Всього їх вже 3096. Останнім часом число пацієнтів, інфікованих коронавірусом, скоротилося. Це бордовий колір на графіку:

Поки що з 1 травня діє правилом, що у громадських місцях без масок можуть бути діти до 7 років, люди з психологічними вадами, а також художники, актори та танцівники під час виконання роботи, за умови негативного тесту на коронавірус не давнішого від 4 днів. Те ж самe стосується теле- та радіоведучих, якщо вони одні в студії.

Якщо до 11 травня ситуація не погіршиться, роботу відновлять торгові центри, однак поки що без дитячих куточків та місць громадського харчування. Обов'язковим правилом для торгових центрів також буде рекламна кампанія, яка має інформувати громадян про заходи безпеки під час пандемії.

За словами прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, уряд країни не планує продовжувати надзвичайну ситуацію після 17 травня. Однак він наголосив, що влада повинна діяти дуже обережно, щоб запобігти можливій другій хвилі захворювання.

Попри те, що загальна статистика нових випадків зараження у середньому має оптимістичну тенденцію, однак у деяких областях, зокрема на заході країни, кількість нових пацієнтів зростає.

Станом на 5 травня, Міністерство охорони здоров'я Чехії з початку пандемії зафіксувало 7841 випадок зараження – із них 3816 осіб, які вилікувалися та 252 смерті.