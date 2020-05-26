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26 травня 2020, Київ 16:42
Фотогалереї

У Празі відчиняються ресторани, бари та туристичні місця на тлі пандемії

Після багатьох тижнів перебування на карантині через пандемію коронавірусу ресторани, бари та туристичні місця в столиці Чехії знову відчинили свої двері 25 травня.
Урочистий караул Празького граду крокує до входу після того, як ворота замку відчинилися вранці 25 травня після закриття з березня
1 Урочистий караул Празького граду крокує до входу після того, як ворота замку відчинилися вранці 25 травня після закриття з березня
Церемонія зміни караулу опівдні 25 травня
2 Церемонія зміни караулу опівдні 25 травня
Туристи фотографують церемонію. Перед пандемією натовпи із сотень туристів зазвичай спостерігали за зміною варти опівдні
3 Туристи фотографують церемонію. Перед пандемією натовпи із сотень туристів зазвичай спостерігали за зміною варти опівдні
Солдати патрулюють всередині замку після того, як він був знову відчинений для відвідувачів
4 Солдати патрулюють всередині замку після того, як він був знову відчинений для відвідувачів
Касир в інформаційному центрі Празького граду в масці і захисному екрані
5 Касир в інформаційному центрі Празького граду в масці і захисному екрані
Робітник іде по майже порожньому собору Святого Віта, архітектурному центру Празького граду
6 Робітник іде по майже порожньому собору Святого Віта, архітектурному центру Празького граду
Дві чеські дівчини гуляють у мовчазному соборі Святого Віта. Більшість відвідувачів, яких зустріли журналісти Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа, &ndash; чехи з Праги та інших частин країни
7 Дві чеські дівчини гуляють у мовчазному соборі Святого Віта. Більшість відвідувачів, яких зустріли журналісти Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа, – чехи з Праги та інших частин країни
Чоловік чекає на трамвай 25 травня. Хоча правила, що вимагають носіння масок для обличчя в громадських місцях, були різко послаблені, люди в Чехії зобов&#39;язані носити маски в громадському транспорті і в багатьох будівлях
8 Чоловік чекає на трамвай 25 травня. Хоча правила, що вимагають носіння масок для обличчя в громадських місцях, були різко послаблені, люди в Чехії зобов'язані носити маски в громадському транспорті і в багатьох будівлях
Жінка робить &laquo;селфі&raquo; в ресторані середньовічної тематики. Ресторанам та барам також дозволили відчинитися 25 травня
9 Жінка робить «селфі» в ресторані середньовічної тематики. Ресторанам та барам також дозволили відчинитися 25 травня
Бур&#39;яни ростуть крізь бруківку на вулиці в самому серці Старого міста, яка зазвичай є однією з найжвавіших вулиць Праги
10 Бур'яни ростуть крізь бруківку на вулиці в самому серці Старого міста, яка зазвичай є однією з найжвавіших вулиць Праги
Чеське подружжя фотографується перед знаменитим астрономічним годинником у Празі
11 Чеське подружжя фотографується перед знаменитим астрономічним годинником у Празі
Невелика юрба, переважно чехів, спостерігає за дзвонами астрономічного годинника
12 Невелика юрба, переважно чехів, спостерігає за дзвонами астрономічного годинника
Чоловік насолоджується пивом і сигарою біля Староміської площі
13 Чоловік насолоджується пивом і сигарою біля Староміської площі
Але в той час, як більшість закладів у центрі міста знову відчинилися 25 травня, деякі з них зачинилися назавжди, а деякі з зачинених &ndash; на своїх вітринах намалювали графіті
14 Але в той час, як більшість закладів у центрі міста знову відчинилися 25 травня, деякі з них зачинилися назавжди, а деякі з зачинених – на своїх вітринах намалювали графіті

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