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26 травня 2020, Київ 16:42
Фотогалереї
У Празі відчиняються ресторани, бари та туристичні місця на тлі пандемії
26 травня 2020, 15:00
Еймос Чаппл
Після багатьох тижнів перебування на карантині через пандемію коронавірусу ресторани, бари та туристичні місця в столиці Чехії знову відчинили свої двері 25 травня.
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Урочистий караул Празького граду крокує до входу після того, як ворота замку відчинилися вранці 25 травня після закриття з березня
2
Церемонія зміни караулу опівдні 25 травня
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Туристи фотографують церемонію. Перед пандемією натовпи із сотень туристів зазвичай спостерігали за зміною варти опівдні
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Солдати патрулюють всередині замку після того, як він був знову відчинений для відвідувачів
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Касир в інформаційному центрі Празького граду в масці і захисному екрані
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Робітник іде по майже порожньому собору Святого Віта, архітектурному центру Празького граду
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Дві чеські дівчини гуляють у мовчазному соборі Святого Віта. Більшість відвідувачів, яких зустріли журналісти Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа, – чехи з Праги та інших частин країни
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Чоловік чекає на трамвай 25 травня. Хоча правила, що вимагають носіння масок для обличчя в громадських місцях, були різко послаблені, люди в Чехії зобов'язані носити маски в громадському транспорті і в багатьох будівлях
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Жінка робить «селфі» в ресторані середньовічної тематики. Ресторанам та барам також дозволили відчинитися 25 травня
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Бур'яни ростуть крізь бруківку на вулиці в самому серці Старого міста, яка зазвичай є однією з найжвавіших вулиць Праги
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Чеське подружжя фотографується перед знаменитим астрономічним годинником у Празі
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Невелика юрба, переважно чехів, спостерігає за дзвонами астрономічного годинника
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Чоловік насолоджується пивом і сигарою біля Староміської площі
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Але в той час, як більшість закладів у центрі міста знову відчинилися 25 травня, деякі з них зачинилися назавжди, а деякі з зачинених – на своїх вітринах намалювали графіті
У Празі відчиняються ресторани, бари та туристичні місця на тлі пандемії
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