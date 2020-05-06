Навіщо Зеленському пом’якшувати, але не знімати карантин?

Продовження українською владою «коронавірусного» карантину з одночасним його пом’якшенням має не лише епідеміологічні причини, кажуть деякі експерти. Пересічні українці все більше нехтують обмеженнями, додають вони, й це відбувається на тлі рішень деяких мерів, у контексті скандалів навколо мережі «Епіцентр» і ресторану «Велюр» у Києві. Намагаючись зберегти контроль над ситуацією, президент Зеленський і уряд змушені коригувати «карантинну» політику, зазначають фахівці. Але це може не допомогти втримати рейтинг і приборкати COVID-19 в Україні, попереджають вони. Хоча більшість людей переносить інфекцію безсимптомно і, до того ж, коронавірус може мутувати, втративши зрештою свою агресивність, зауважують інфекціоністи.

Запроваджений 12 березня цього року карантин через п’ять днів – 11 травня – пом’якшать. Хоча повністю його скасовувати в Україні зарано, наголошує президент Володимир Зеленський. Він визнає негативний вплив карантину на економіку. «Втрати від нього – болючі. Але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності – катастрофічні. Згідно з дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемось до звичного нам ритму життя – це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року», – сказав глава держави.

Саме тому, як повідомив цього тижня прем'єр Денис Шмигаль, уряд продовжив карантин до 22 травня. Більше того, прем’єр спрогнозував «Українському радіо», що обмеження триватимуть і після 22 травня.

«Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні», – зауважив глава уряду.

За оптимістичним прогнозом розвитку епідемії

А перше послаблення карантину – 11 травня – полягатиме, зокрема, у відкритті парків, скверів, салонів краси, літніх майданчиків кав’ярень і ресторанів. Відкриють і магазини, крім тих зон торгово-розважальних центрів, де виникають масові скупчення відвідувачів (кінотеатри, фудкорти). Що стосується метро, його роботу відновлять лише наприкінці виходу з карантину. Адже «підземка» перевозила до карантину понад 2 мільйони людей щодня у трьох містах України і є джерелом величезного ризику інфікування коронавірусом, зазначив Шмигаль.

Загалом керівник уряду вважає, що Україна рухається «за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії».

«Багато людей «забили» на карантин»

Уряд забарився із послабленням карантину, це можна було зробити трошки раніше, зазначив у коментарі Радіо Свобода лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв, раніше – тобто вже після першого травня.

Спершу виступив мер Черкас, потім інші – такий собі «парад суверенітетів»

«Червона лінія (карантину – ред.) була – травневі свята. Якщо ще до них люди могли більш-менш (суворо дотримуватися обмежень – ред.), то далі пішло. Спершу виступив мер Черкас, потім інші – такий собі «парад суверенітетів». Досить вийти зараз на вулиці й переконатися, що багато людей «забили» на карантин. Це абсолютно нормальна психологічна реакція, коли закликають почекати-потерпіти й водночас усі бачать, що деякі заходи карантину є недолугими. Ми це прогнозували й казали, що поступово знімати найбільш недолугі заходи з точки зору епідеміології можна було ще з останніх чисел квітня. Причому абсурдність цих заходів очевидна і без медичної освіти. Як, наприклад, мені телефонують й кажуть: «Чому я із собакою у парку можу гуляти, а з дитиною ні? Або чому я не можу займатися бігом у парку вранці, коли навколо нікого немає?» – розповідає фахівець.

При цьому Юрій Жигарєв погодився, що при всіх питаннях до форм карантину в Україні влада не «проспала» початок оголошення обмежувальних заходів, як деякі інші держави, зокрема Італія. І відразу в Україні влада всерйоз поставилася до загрози, яку несе коронавірус, на відміну, наприклад, від Росії та Білорусі.

«До 70-80 відсотків усіх людей будуть інфіковані коронавірусом»

Загалом Юрій Жигарєв прогнозує, що до 70-80 відсотків усіх людей у світі, в тому числі в Україні, будуть зрештою інфіковані коронавірусом. Більшість із них не відчує жодних симптомів COVID-19, каже інфекціоніст. Це абсолютно нормальний процес для більшості інфекцій, зазначає він. Якщо взяти «банальний» кір, то на одного зафіксованого хворого на кір є десять з антитілами до цієї недуги, які «клянуться-божаться, що ніколи не хворіли на кір», розповів Юрій Жигарєв. Це ж стосується коронавірусу, додає він.

Імунітет у них буде. Але питання – наскільки він буде стійким?

«Якщо б ми провели зараз масштабне тестування в Україні, то я абсолютно не здивуюся, якщо у нас 20, а то й 40 відсотків протестованих матимуть антитіла до COVID-19. Те, що імунітет у них буде – це стовідсотково. Але питання – наскільки він буде стійким? Поки відповідь на це запитання вчені не можуть дати. Тобто, чи зможе людина повторно заразитися на COVID-19 через рік? Через п’ять років? Як це відбувається з грипом, наприклад. Але те, що людина із антитілами до COVID-19 не зможе заразитися знову через місяць-два-три – це практично стовідсотково», – констатує Юрій Жигарєв.

«Тут річ не у сонці​»​

Зі свого боку лікар-інфекціоніст Сергій Крамарьов у коментарі Радіо Свобода зауважив, що будь-яке рішення української влади стосовно карантину (послабити/посилити/лишити як є) може виявитися помилковим, навіть якщо б його ухвалювали найкращі фахівці. Причина – хоча новий коронавірус уже майже пів року крокує світом, але залишається при цьому в багатьох аспектах загадкою. Крім того, що невідомо, коли може бути винайдена вакцина, незважаючи на виділення безпрецедентних коштів для її розробки, коли з’являться ліки саме проти COVID-19, досі немає відповіді на низку інших принципових запитань. Наприклад, чи запобігає тяжкому перебігу COVID-19 вакцина проти туберкульозу БЦЖ? Сергій Крамарьов звертає увагу на те, що в Україні та інших пострадянських державах, де щеплення вакциною БЦЖ було і залишається обов’язковим, летальність від коронавірусу є меншою, ніж у західних країнах, де таке щеплення роблять тільки людям з високим ризиком захворіти на сухоти. Немає консенсусу серед спеціалістів і щодо того, чи стихне пандемія коронавірусу цього літа? І якщо стихне, то чи варто чекати на другу хвилю COVID-19 уже восени? Сергій Крамарьов закликає у цьому зв’язку не покладати зайвих сподівань на ультрафіолет і спеку.

Є ще така надія – коронавірус буде з часом мутувати і втрачати свою агресивність

«Тут річ не у сонці. Африканські країни теж страждають зараз від коронавірусу. Літо в цьому плані яку роль може відіграти проти COVID-19? Люди більше контактуватимуть на свіжому повітрі, а не у приміщеннях. Саме це може знизити рівень захворюваності на COVID-19. Але точних розрахунків наразі немає – одні дослідники кажуть, що цей вірус витримає і тридцять градусів тепла, інші з цим не згодні. Одним словом це – новий вірус, і ніхто не скаже достовірно, що воно буде влітку. Залишається наразі сподіватися, що влітку буде спад. А є ще така надія – коронавірус буде з часом мутувати і втрачати свою агресивність. Тоді його друга хвиля виявиться менш небезпечною, ніж нинішня. Саме така мутація трапилася сто років тому з «іспанкою» і зі свинячим грипом, що з’явився на початку 2009 року», – розповів Сергій Крамарьов.

«Роль «Епіцентру» і ресторану «Велюр»

У нових рішеннях української влади стосовно карантину є і політичне підґрунтя, констатує політолог Петро Олещук. Він погоджується, що є зв’язок між цими рішеннями і скандалами навколо мережі будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр», які працюють під час карантину, і ресторану «Велюр» у Києві (27 квітня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» оприлюднили матеріал, де стверджували, що «ресторан «Велюр» народного депутата Миколи Тищенка продовжує працювати. І приймають тут «особливих» гостей: народних депутатів, бізнесменів, «кварталівців» та партнерів Коломойського». Після цього активізувалася критика про вибірковість владних заборон. Сам Тищенко заявив, що ресторан не порушує карантинні обмеження. За його словами, іноді там відбувалися особисті зустрічі. Депутат назвав ресторан «своєрідним штабом»).

4 травня голова МВС України Арсен Аваков заявив про складання протоколів щодо ресторану «Велюр» та «Епіцентру».

«Останні рішення щодо продовження карантину з одночасним його послабленням швидше носять політичний характер. Тому що у суспільстві накопичилася втома від карантинних обмежень. І ми вже бачимо, що громадяни явочним порядком знімають низку обмежень. Також є намагання зняття соціального напруження серед окремих категорій, в першу чергу самозайнятих дрібних підприємців. Мається на увазі сфера обслуговування. Саме на них ці певні зняття обмежень і спрямовані. Тобто, це спроба поєднати дві пігулки в одному рішенні. Тобто, з одного боку, карантин продовжуємо, а з іншого – послаблюємо. І це послаблення поки що не задовольняє вимоги тих, хто жадає зняття карантину. Але водночас воно покликане обнадіяти, що вже скоро все повернеться до нормального життя, треба лише дочекатися кінця травня», – зазначив Петро Олещук.

При цьому Петро Олещук прогнозує, що на тлі епідемії президент Володимир Зеленський може втратити підтримку за будь-якого розвитку подій. Якщо в Україні станеться різкий коронавірусний стрибок, звинуватять передусім владу. Якщо ж Україна й надалі уникатиме італійського епідемічного сценарію, після коронавірусу доведеться стикнутися з гострою економічною кризою, і за це теж нестиме зрештою відповідальність влада, навіть якщо вона робитиме все максимально ефективно. Єдине, що може завадити «просіданню» рейтингу Зеленського – відсутність альтернативи йому як президенту та його політичній силі – «Слузі народу», додає експерт. Свіжі опитування показують певне зниження популярності, особливо «слуг». Однак розчаровані здебільшого не стають прихильниками опонентів Зеленського, поповнюючи поки що лави «противсіхів».