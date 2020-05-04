Мер Черкас і карантин: що не так із допитом Анатолія Бондаренка та його заявами про коронавірус, вибори і міністра Авакова?

За останні кілька днів мер Черкас Анатолій Бондаренко став головним героєм новин. На перші шпальти він потрапив завдяки завчасному послабленню карантину у Черкасах та різкій полеміці, яка, внаслідок цього, розгорнулась між ним та центральною владою.

Чому на одні звинувачення мер Черкас реагує, а інші пробачає? Чому із заявами Бондаренка про те, що він не вирішив, чи буде балотуватись на прийдешніх місцевих виборах, не все так однозначно? Та що змусило прихильника суворого формату карантину кардинально змінити свою думку усього за півтора місяці?

1 травня місцева влада Черкас, не дочекавшись офіційного дозволу Кабміну, ухвалила рішення про дочасне послаблення карантину в обласному центрі.

Відновити роботу дозволили:

магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

майстерням з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням,

перукарням та салонам краси, салонам для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонам ритуальних послуг, проєктним організаціям;

ринкам, ярмаркам із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літнім майданчикам закладів ресторанного господарства.

Такий вчинок черкаських управлінців розлютив центральну владу.

«Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!» – написав у своєму твітері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки», – зазначив у своєму «полум'яному привіті» меру Черкас президент Володимир Зеленський.

У відповідь Бондаренко наголосив що його ​«ніякими криміналами не залякати» та додав, що місцева влада Черкас готова відповідати, але тільки після однопартійців президента.

«А зараз, як у тому фільмі про Крим: «Черкаси будуть чинити опір»! Запам’ятайте!» – звернувся Бондаренко до Зеленського.

Після такого мер, який ще наприкінці квітня набирав під своїми дописами у фейсбуці в середньому по 150-300 реакцій, отримав (станом на вечір 4 травня) понад 31 тисячу фоловерів.

Пізно ввечері 1 травня він оприлюднив для них скріншот повідомлення, в якому абонент під іменем заступника голови ОП Сергія Трофімова радить Бондаренку «втихомирити свої таланти» та натякає на кримінальну відповідальність.

В Офісі президента, утім, наголосили: меру Черкас писав не Трофімов, а пранкер.

Сам Бондаренко назвав це пояснення «цікавою історією» і додав, що у нього не вірить.

«Напевно, думали-думали, сиділи цілу ніч і придумали. Але наші спільні знайомі зателефонували мені зранку і сказали: «Там істерика в Офісі президента», – ​зазначив мер Черкас в інтерв'ю «Українській правді».

Дочасне послаблення карантину в Черкасах підтримала низка мерів інших великих міст.

Натомість поліція порушила кримінальне провадження, звинувативши черкаську місцеву владу у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам.

Опівдні 4 травня Бондаренка мали допитати, однак уранці цього дня в поліції заявили: він відбудеться вже після завершення карантину.

Та мер все одно прийшов: в оточенні місцевих соратників та народних депутатів, які приїхали з Києва його підтримати.

«Ну, по-перше, я не отримав офіційно ніяких документів, що цей допит скасовано, тому що, ви знаєте, що я перебуваю у цей період у відпустці якраз для того, щоб дати вам свідчення», – наголошував Бондаренко на порозі поліцейського відділку.

У відповідь з-за зачинених дверей через домофон представник поліції зауважував: «Офіційно було направлено лист на адресу Черкаської міської ради про скасування цього допиту з метою дотримання вимог постанови Кабміну».

Опісля, вже на брифінгу перед пресою, Бондаренко так обґрунтовував свій візит: «Ви стали свідками цих історій, щоб потім не сказали, що якийсь пранкер надіслав смс і ви не з'явилися на допит. Оце так ми прийшли для того, щоб давати свідчення».

Цікаво, що ще півтора місяці тому сам мер Черкас закликав дотримуватись карантину і вимагав від правоохоронців більш жорстких дій.

«Мені здається, що час настав. Тому що, на жаль, та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого гарного не приведе. Ви бачите те, що відбувалося в Китаї. Тільки жорсткі міри карантину фактично побороли епідемію», – ​говорив він 14 березня.

А щодо вимушеного простою простою бізнесу наголошував: «Я звертаюся до підприємців. Шановні друзі, прибутки усі з собою ми не заберемо».

Свій різкий перехід від такої жорсткої політики карантину до дочасного його послаблення мер Черкас нині пояснює так: «На жаль, вибіркове застосування закону України виключно діє тільки на простих громадян. воно не діє на «Велюри» і багато іншого».

До слова, на минулорічних президентських виборах сам же Бондаренко не лише підтримував Зеленського у другому турі, але і консультував його штаб щодо Черкаської області.

Нині ж в офісі президента заяви мера Черкас пов'язують із прийдешніми місцевими виборами, які мають відбутись у жовтні 2020-го. Мовляв, вирішив підняти собі рейтинг. Такої ж думки і ціла низка опонентів мера Черкас.

Однак, сам він запевняє: це не так. За період із 1 по 4 травня в у низці інтерв'ю Бондаренко неодноразово наголосив: мовляв, ще не вирішив балотуватися чи ні.

Але ось його слова за грудень 2019 року, коли мера Черкас запитали, чи буде він знову іти на вибори: «А хто, як не ми? Ну, давайте підуть ті, хто там на майдані стоять біля міської ради? Ті, які крім того, що зрізали колесо огляду, вони нічим не запам'яталися?»

А ось вже зовсім свіжа заява Бондаренка, від 29 квітня: «Я планую йти на вибори. Мої реальні конкуренти –​ це я сам. Інших конкурентів не бачу».

Окремо звертає на себе увагу те, що публічне протистояння з центром на тлі карантинних послаблень у мера Черкас відбувається головним чином з президентом. А от на міністра МВС Арсена Авакова, який не менш різко погрожував йому, Бондаренко не ображається:

Вважає: така експресивність – нормальна реакція міністра, а до самого Авакова, за словами мера, він ставиться з повагою і вважає «фактично однією системною людиною, котра зараз працює».

Наразі залишається незрозумілим, чи будуть черкащани під час послаблення карантину дотримуватись вимог особистої безпеки, адже сам мер публічно часто ігнорує їх.

Навіть на допит 4 травня з'явився без засобів захисту і контактував з десятками журналістів та тими, хто прийшов його підтримати.

Так само відкритими залишаються і ціла низка інших питань:

Чи готовий мер Бондаренко взяти на себе відповідальність у разі, якщо послаблення місцевою владою карантину спровокує спалах коронавірусу в Черкасах?

Чи зможе впоратись з цим місцева медична система?

Чи справді у послабленні карантину немає політичної складової, якщо заяви Бондаренка про участь у місцевих виборах настільки непослідовні?

Чи була пов'язана його відпустка, в яку мер Черкас пішов ще 23 квітня, з бажанням уникнути відповідальності через дочасне послаблення карантину?

Чому насправді Бондаренко боїться критикувати міністра МВС у той час, коли із президентом пішов у відкриту конфронтацію?

Та чи вплинуло якимось чином на рішення місцевої влади те, що дружина мера Черкас займається бізнесом?

Відповідь на усі ці та низку інших питань Радіо Свобода намагалося отримати від Бондаренка, починаючи від суботи, 2 травня. За увесь цей час він встиг дати десятки коментарів та інтерв'ю, однак ні на наші численні повідомлення, ні на дзвінки так і не відреагував.

Із 23 квітня Бондаренко перебуває в неоплачуваній відпустці, хоча і продовжує виконувати функції міського голови.

На той момент він пояснював своє рішення так: «Це пов'язано з тим, щоб показати приклад на сьогоднішній день, тому що, на мою думку, сьогодні є велике недовиконання бюджету».

До цього Бондаренко заявляв, що пожертвував свою заробітну плату на користь потреб міської інфекційної лікарні.

А про саму готовність місцевої медсистеми у березні говорив так: «Що стосується медикаментів, тестів, обладнання і всього іншого. Я хочу сказати так: у нас його не менше і не більше, ніж у всій Україні».

На відміну від Черкас по всій Україні перший етан послаблення карантину запланований на 11 травня.