В Офісі президента заперечили смс-повідомлення із «погрозами» першого заступника ОПУ на адресу мера Черкас

Перший заступник керівника Офісу президента України не спілкувався з міським головою Черкас за допомогою смс-повідомлень, повідомила у суботу пресслужба президентської канцелярії.

«Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки. Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ додали, що уряд працює над програмою виходу з карантину, яка почне діяти з 11 травня у разі, якщо в Україні не буде зафіксовано спалаху пандемії коронавірусу. Повідомляється, що заходи з пом’якшення карантину наразі затверджено, вони діятимуть на всій території України.

Кілька годин тому мер Черкас Анатолій Бондаренко оприлюднив у мережі буцімто переписку в мобільному телефоні, в якій, як він демонстрував, людина на ім’я, таке ж як і в першого заступника голови ОПУ Сергія Трофимова, писала смс-повідомлення Бондаренку з текстом російською мовою із використанням формулювань «останнє попередження» та «завтра можете опинитися під картатим покривалом».

1 травня президент Володимир Зеленський оприлюднив черговий відеозапис, у якому передав мерові Анатолію Бондаренкові «полум’яний привіт» і пообіцяв «юридичні наслідки».

Сам Бондаренко зробив 1 травня кілька відеозвернень, у фейсбуці і на кількох телеканалах, у яких заявив, що не боїться погроз про відкриття проти нього кримінальних справ через рішення виконкому міськради послабити карантин у Черкасах від цього дня, а не 3 11 травня, як вирішив уряд.

На 4-те травня мера Черкас поліція викликала на допит у в рамках відкритого кримінального провадження про «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням».

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонено роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак термін карантину пролонгували до 11 травня.