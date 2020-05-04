Карантин: Аваков заявив про складання протоколів щодо ресторану «Велюр» та «Епіцентру»

Поліція склала адміністративні протоколи через порушення правил карантину на ресторан «Велюр» та магазини мережі «Епіцентр», заявив на засіданні Кабінету міністрів голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Ми провели за останні три дні 162 будівельних супермаркетів, в тому числі «Епіцентр», «Нова лінія», інші суб’єкти. Зараз маємо протоколи про порушення, в тому числі 94 протоколи по супермаркетах, 29 протоколів мережі «Епіцентр», 140 протоколів по порушеннях об’єктів громадського харчування. В тому числі, як ви сказали, в торговельних центрах «Епіцентр» і «Нова лінія» були випадки, коли торгували меблями, предметами електроніки, іншим, що не передбачено умовами карантину. Тому буде відповідальність», – сказав міністр.

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Крім того, за даними Авакова, найбільше порушень в роботі закладів громадського харчування виявлено в Рівненській області – 26.

«Донецька область – 17 (випадків порушень – ред.), Харківська – 14, Запорізька – 12 і так далі. В тому числі і ресторани в місті Києві: «Виноградний хутір», «Моншер», «Велюр», «Фабіус», всі ці ресторани порушували, на наш погляд, вимогу карантину, мають місце адміністративні протоколи, вважаю, що суди нас підтримують в цьому. Зараз всі ці заклади зачинені і виконують наші вимоги», – заявив голова МВС.

Всього за останній час поліція склала 10 303 адміністративних протоколи про порушення карантинних норм, зазначив Аваков, хоча не уточнив, про який саме період йдеться.

На цьому ж засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав пом’якшення карантину, які набудуть чинності 11 травня.

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27 квітня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» опублікували матеріал, в якому стверджується, що відомі особи, зокрема і політики, в час запровадженого карантину відвідують ресторан «Велюр» у Києві, власником якого є депутат Микола Тищенко. Після публікації сюжету мережею почали ширитись критичні зауваження користувачів про вибірковість заборон і рівень відповідальності за їх порушення.

Сам Тищенко заявив, що його ресторан не порушує карантинні обмеження. За його словами, іноді там відбуваються особисті зустрічі. Депутат назвав ресторан «своєрідним штабом».