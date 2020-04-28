Депутат Микола Тищенко заперечив, що один із його ресторанів працює у порушення умов карантину

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Микола Тищенко назвав неправдивими поширені повідомлення про те, що один зі столичних ресторанів у його власності порушує карантинні обмеження.

«Журналісти Бігус.інфо нібито зловили мене на гарячому біля ресторану «Велюр». І побічно зробили висновок про те, що мені карантинні закони не писані. Звісно, це не так. А тому і доводиться періодично зривати брехливі маски. Так, дійсно, в ресторані «Велюр» іноді проходять особисті зустрічі. По складах читайте – «особисті зустрічі». Поодинокі зустрічі», – повідомив депутат на сторінці в Instagram.

Він додав, що цей заклад – це «своєрідний такий штаб».

«Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько», – додав представник президентської партії.

27 квітня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» опублікували матеріал, в якому стверджується, що відомі особи, зокрема і політики, в час запровадженого карантину відвідують ресторан у Києві, власником якого є депутат Микола Тищенко. Після публікації сюжету мережею почали ширитись критичні зауваження користувачів про вибірковість заборон і рівень відповідальності за їх порушення.

Нині народний депутат Микола Тищенко є власником заснованої на початку 2000-х мережі ресторанів «Наша карта».