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05 травня 2020, Київ 16:46
Коронавірус

«Карантин – це єдині ліки від коронавірусу». Мер Львова про послаблення заходів і підтримку мера Черкас

Мер Львова Андрій Садовий (архівне фото)

Ірина Ромалійська

Уряд України обіцяє послаблення карантинних заходів із 11 травня, але мери деяких міст знімають обмеження самостійно, незважаючи на рішення центральної влади. Українські міста, які діють усупереч розпорядженням: Дніпро, Черкаси – там, зокрема, мерові погрожують кримінальними справами за самовільне послаблення карантину, Мукачево – там відкривають парки та торгові центри. Мери Івано-Франківська Руслан Марцинків і Львова Андрій Садовий виступили з підтримкою мера Черкас.

Кореспондент телеканалу Радіо Свобода «Настоящее время» поговорила у прямому ефірі з мером Львова про те, чому він підтримує рішення цих міст про послаблення карантину і чому сам не буде цього робити.

– Перш ніж почати розмову, скажу, що до вас в опоненти ми запрошували представників Міністерства внутрішніх справ – і заступника міністра, і радників, і прес-секретаря. Але вони відмовилися. Тож позначмо позиції. Ви теж маєте намір діяти всупереч рішенням центральної влади? Чи ж ваша підтримка черкаського мера поки що тільки на словах?

Я підтримав місто Черкаси та громадян, які там живуть, тому що мер озвучує позицію громадян і думку громадян


– По–перше, я підтримав місто Черкаси та громадян, які там живуть, тому що мер озвучує позицію громадян і думку громадян. Так що треба бути коректним. Я вважаю, що те, що вийшло, – Черкаси, центральна влада – це погано. Тому що потрібно, щоб була добра комунікація. Десь якийсь стався збій, тому що не можна порушувати ті правила, які є в країні, з одного боку. З іншого боку, треба мати добру комунікацію з громадянами. Дуже часто мер на передовій, тому що до нього приходять люди, до нього приходять із усіма претензіями, а центральна влада далеко і не завжди вона це чує.

– Ви будете вживати якихось кроків, теж послаблювати карантин до наступного понеділка?

Коли в країні пандемія, всі повинні працювати разом, тому що не можна перемогти коронавірус в одному, окремо взятому, місті


– Ні, звичайно. Тому що коли в країні пандемія, всі повинні працювати разом, тому що не можна перемогти коронавірус в одному, окремо взятому, місті. Ми ще минулої середи надіслали пропозицію кабміну, і в неділю у мене була розмова з прем'єр-міністром, у понеділок уряд ухвалив рішення про послаблення, про більше делегування містам із 12 числа.

Нас це влаштовує, в принципі, ми зараз напрацьовуємо регламенти, тому що ті ж, припустимо, ресторани, кафе – ми дозволяємо з 12 числа роботу літніх терас. І сьогодні всі разом ресторатори працюють над правилами, як це буде працювати. І вони будуть потім же це виконувати. Те ж саме, припустімо, з перукарнями. Вони із вівторка разом будуть напрацьовувати правила, і вони потім будуть це виконувати. В такому випадку це буде працювати.

– Щодо вашого твердження, що мер озвучує вимоги чи думки громадян. Хочу вам тут заперечити. При цьому популярність Зеленського, який в українців уже точно асоціюється з центральною владою, не падає. Сьогоднішні цифри Київського міжнародного інституту соціології говорять про те, що Зеленського підтримує стільки ж українців, скільки і півтора місяці тому, – 43%. Значить, карантин – не таке вже непопулярне рішення?

– В принципі, іншого рішення і не могло бути, тому що карантин – це єдині ліки, які сьогодні є від коронавірусу.

– Чому тоді мер Черкас іде від зворотнього?

Мер Черкас, напевно, краще розуміє ситуацію в своєму місті. Можливо, його розмова з підприємцями, з бізнесом дала якийсь певний імпульс


– Він, напевно, краще розуміє ситуацію в своєму місті. Можливо, його розмова з підприємцями, з бізнесом дала якийсь певний імпульс. У нас усе набагато простіше: ми регулярно зустрічаємося, через Zoom робимо конференції. Ми даємо розуміння ситуації, чому потрібен карантин, що треба зробити. В принципі, вільна робоча атмосфера, ніхто правил не порушує. Ми дуже жорстко караємо за порушення карантину.

Розумієте, тільки порядок, який ми сьогодні маємо, дає можливість уникнути багатьох смертей. Я нікому б не радив жартувати з COVID-19. Тому що ті країни, які почали жартувати, сьогодні мають десятки тисяч жертв. Нам цього не треба в Україні.

– Не розумію тоді вашої позиції. Ви підтримуєте карантин, говорите, що так і повинно бути, але при цьому підтримуєте мера Черкас.

Я нікому не бажав би робити нападки на мера, який озвучує позицію громадян


– Я нікому не бажав би робити нападки на мера, який озвучує позицію громадян. Це не метод розмови – посилати СМС-ки, передавати якісь привіти. Якщо хочеш поговорити – набери по телефону, переговори.

– Він же не просто озвучує, він же ухвалює рішення, які суперечать рішенням центральних органів влади. Де ця межа між децентралізацією та автономією окремих регіонів, яка небезпечна сепаратизмом?

– Україна – це єдина країна, і ніякий федералізм у нас не пройде. Тим більше говорити про нього сьогодні, під час російської агресії – це вже злочин. Розумієте, мер дуже часто відчуває ситуацію краще, і треба його запитати, чому він таке рішення ухвалював. Може, він поспішив, може, він упевнений у ситуації із захворюваністю.

Львів розташований за 70 кілометрів від ЄС, ми повинні моніторити все, що робиться в багатьох містах Євросоюзу


Я, припустімо, моніторю ситуацію щодня. Ви ж розумієте, що Львів розташований за 70 кілометрів від Європейського союзу, ми повинні моніторити все, що робиться в багатьох містах Європейського союзу, тому у нас інша ситуація. У нього в центрі країни, можливо, краще, немає такої динаміки. Тож місто від міста відрізняються.

– У контексті нинішнього протистояння, якщо воно все ж є – мерів і центральної влади – все більше з'являється інсайдів про створення так званої партії мерів, яка буде конкурентом президентській партії «Слуга народу» на майбутніх виборах. З вами велись які-небудь переговори про створення цієї партії чи входження в неї?

Партії в принципі створюються за ідеологічними принципами, а не просто за професією


– Ні, таких переговорів не було. І я даю дуже невеликий шанс, що така партія може бути створена. Тому що партії в принципі створюються за ідеологічними принципами, а не просто за професією. Це, як на мене, щось нове.

Відео телеканалу «Настоящее время» мовою ориигіналу:

Мер Львова про послаблення карантинних заходів та підтримку мера Черкас
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Мер Львова про послаблення карантинних заходів та підтримку мера Черкас

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Оригінал статті на сайті «Настоящего времени» – телеканалу Радіо Свобода

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