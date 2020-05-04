Глава ОПУ: пік захворюваності на COVID-19 очікується до середини травня

В Україні пік захворюваності на COVID-19 очікується до середини травня. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії «Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому», організованої Atlantic Council.

Єрмак додав, що в Україні діагностували відносно невелику кількість інфікованих. На думку глави ОПУ, це пояснюється вчасно запровадженими карантинними заходами.

На ранок 4 травня в Україні було офіційно зареєстровано 12 331 випадок захворювання COVID-19, із них 1 619 одужали, 303 людини померли.

4 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що карантин продовжать до 22 травня, однак обмежувальні заходи дещо послаблять.