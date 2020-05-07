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07 травня 2020, Київ 16:10
Новини | Коронавірус

Парламент підтримав додаткові гарантії для медпрацівників

Рішення підтримали 340 народних депутатів

Верховна Рада проголосувала за додаткові гарантії для медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я. Рішення підтримали 340 народних депутатів.

Якщо протягом одного року в медпрацівника виявлять інвалідність через COVID-19, йому виплатять допомогу щонайменше в 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 2 102 гривні).

У випадку смерті працівника членам сім’ї має здійснюватися виплата в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

Після ухвалення цього рішення Верховна Рада закрила позачергове засідання.

Станом на ранок 7 травня в Україні підтвердили 13 691 випадок COVID-19. Серед них – 2 193 медпрацівники. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 340 людей, 2 396 пацієнтів одужали.

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