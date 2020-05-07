Парламент підтримав додаткові гарантії для медпрацівників

Верховна Рада проголосувала за додаткові гарантії для медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я. Рішення підтримали 340 народних депутатів.

Якщо протягом одного року в медпрацівника виявлять інвалідність через COVID-19, йому виплатять допомогу щонайменше в 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 2 102 гривні).

У випадку смерті працівника членам сім’ї має здійснюватися виплата в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

Після ухвалення цього рішення Верховна Рада закрила позачергове засідання.

Станом на ранок 7 травня в Україні підтвердили 13 691 випадок COVID-19. Серед них – 2 193 медпрацівники. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 340 людей, 2 396 пацієнтів одужали.