Верховний суд відклав розгляд справи про звільнення Труби з посади директора ДБР

Верховний суд відклав на 4 червня розгляд справи про звільнення Романа Труби з посади директора Державного бюро розслідувань, повідомила пресслужба суду.

«7 травня 2020 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду провів перше судове засідання з розгляду справи за позовом Романа Труби до президента України Володимира Зеленського, третя особа – Державне бюро розслідувань, у якому позивач просив визнати протиправним та нечинним указ президента України від 27 грудня 2019 року № 960/2019 про звільнення його (позивача) з посади директора Державного бюро розслідувань», – йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що «представник третьої особи» попросив про відкладення розгляду справи через карантин, про неможливість узяти участь у засіданні повідомили також з Офісу президента.

«Представник ДБР не заперечував проти відкладення розгляду справи. Суд ухвалив рішення задовольнити клопотання сторін у справі і відкласти її розгляд. Наступне судове засідання призначене на 10:00 4 червня», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що провадження у справі відкрили 10 лютого.

3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань». Відповідно до закону, чинного директора ДБР та його заступників повинні були звільнити. 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР. 5 лютого 2020 року до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов Труби до ДБР, у якому він оскаржує звільнення з посади.