Ексголова ДБР каже, що йому готують підозру

Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що найближчим часом йому можуть оголосити підозру.

«Найближчим часом влада збирається повідомити мені про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко», – написав Труба в телеграмі 21 квітня.

Якої справи стосується підозра і хто її має вручити – він не уточнив.

У пресслужбі ДБР заявили, що не мають інформації про підозру.

«Поки ми не володіємо такою інформацією», – повідомили Радіо Свобода в пресслужбі ДБР.

Так само не володіє інформацією й пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Немає такої інформації», – заявили Радіо Свобода в ОГП.

27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Народний депутат від «Слуги народу» Ірина Венедіктова була призначена на посаду в.о. директора ДБР. Пізніше її призначили генпрокурором, а в.о. голови ДБР став Олександр Соколов.

Звільнення директора ДБР передбачене законом про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який 24 грудня 2019 року повернувся до Верховної Ради з підписом президента. Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.