Роман Труба оскаржує своє звільнення з ДБР

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Романа Труби, де він оскаржує своє звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань, повідомила у середу пресслужба суду.

«Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати наказ ДБР «Про припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань», датований 28 грудня 2019 року, а також просить ОАСК поновити його на даній посаді», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за позовом Труби.

Нещодавно Верховний суд України повернув Роману Трубі його позов до президента Володимира Зеленського щодо указу про звільнення з посади директора ДБР. Причиною відмови у розгляді вказувалось «порушення правила об’єднання позовних вимог». У суді вказували, що роман Труба має право подати позов до адміністративного суду повторно.

27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Народний депутат від «Слуги народу» Ірина Венедіктова була призначена на посаду в.о. директора ДБР.

Звільнення директора ДБР передбачене законом про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який 24 грудня 2019 року повернувся до Верховної Ради з підписом президента. Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.