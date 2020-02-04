Верховний суд відмовив Трубі у розгляді його позову до Зеленського

Верховний суд України повернув колишньому директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі його позов до президента Володимира Зеленського щодо указу про звільнення. Відповідну постанову ухвалила 30 січня поточного року суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС Ольга Кашпур.

«Позовну заяв, подану адвокатом Медведем Василем Осиповичем, до Президента України Зеленського Володимира Олександровича, Державного бюро розслідувань про визнання протиправним і нечинним указу, визнання протиправним і скасування наказу, поновлення на роботі повернути позивачеві з усіма доданими до неї документами», – мовиться у резолютивній частині постанови.

При цьому Труба має право подати позов до адміністративного суду повторно.

Причиною відмови у розгляді вказано «порушення правила об’єднання позовних вимог».

«За змістом позову об’єднано позовні вимоги як до Президента України, які з урахуванням вимог дотримання інстанційної підсудності, визначеної статтею 22 КАС України, підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, так і до Державного бюро розслідувань, що підсудні Окружному адміністративному суду міста Києва», – вказано у документі.

27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань.

Звільнення директора ДБР передбачене законом про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який 24 грудня повернувся до Верховної Ради з підписом президента. Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.