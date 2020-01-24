«Слідчий ховав очі»: Порошенко розповів про черговий допит у ДБР

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко на брифінгу прокоментував допит в Державному бюро розслідувань, на який прийшов 24 січня. Передусім він заявив, що нова голова Бюро Ірина Венедіктова не дозволила народним депутатам від «Європейської солідарності» передати заяву від родин Небесної сотні щодо призначення заступником голови ДБР ексадвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Говорячи про сам допит, Порошенко обурився тим, що його не допитали по всіх провадженнях, які порушило ДБР, хоча він офіційно звертався з таким проханням і для цього скасував поїздку на з’їзд Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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«Мені пообіцяли 20 числа, що нададуть можливості і опитають за всіма справами. Сьогодні більше години велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати. То в них слідчих нема, так я кажу: ви ж сидите, ви слідчий. Ні, ми не готові, в нас нема часу. Бо їм потрібне шоу. Шоу пишуть відомі сценаристи «Сватів» чи «95 кварталу». Наголошую, що шоу ми їм робити не дамо», – заявив він.​

Політик також охарактеризував як «жахливий» допит у справі про Мінські домовленості, які Україна підписала в 2014 і 2015 роках в період активних бойових дій на Донбасі.

«Це було жахливо слухати, що сьогодні відбувалося по Мінських домовленостях. Я ніколи нічого подібного не чув. По цьому, що означає перший пункт, другий, третій, четвертий... так ви ж пункти не надаєте, що саме вас цікавить, що вас засмучує? На жаль, слідчий ховав очі, це був дуже поганий спектакль», – каже народний депутат.

За словами Порошенка, допит у справі про його дії як президента у зв’язку з захопленням в полон українських моряків у Керченській протоці також не відбувся. Він нагадав, що правоту України визнали міжнародні інституції, зокрема Рада безпеки ООН, Рада Євросоюзу та Гамбурзький трибунал, і звинуватив ДБР у тому, що правоохоронний орган «діє на боці Росії».

«Безумовно, все це носить характер політичних переслідувань. Будь ласка, якщо є помста Порошенку з боку керівництва країни чи правоохоронних органів – будь ласка. Але вони шкодять Україні, підривають міжнародний авторитет, Мінські домовленості, право України на самозахист в рамках ротації кораблів і українського статусу Керченської протоки», – вважає колишній президент.

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Він пообіцяв, що прийде на наступний допит, який призначили на 31 січня, якщо буде в Україні. За словами Порошенка, він планує взяти участь у Парламентській асамблеї НАТО, куди має вирушити 27 січня.

Допит прокоментували також адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань. За словами Новікова, він не може поскаржитися на брак абсурдних допитів у своїй кар’єрі, але «це був один із найбільш абсурдних».​

«За сьогоднішні чотири годин я кілька сотень разів почув від слідчого Корецького фразу «це ваша точка зору» на будь-яке заперечення з мого боку і боку колеги Ігоря Голованя. На будь-яке зауваження, що порушуються закони і відбувається щось не передбачене Кодексом, ми чули тільки одне: «це наша точка зору, ми слідчі, нам видніше», – згадує він.

Новіков звинуватив ДБР у тому, що лінія поведінки цієї установи не змінилася після відставки попереднього директора Романа Труби.

«Ті 16 проваджень, які існують і які були відкриті за заявами Портнова і які, як ми зараз достовірно знаємо, спрямовувалися Трубою узгоджено з Офісом президента, і як спосіб відволікти Порошенка від інших занять – після відставки Труби ставлення до них і спосіб дії по цих справах не змінилися аніскільки. Все в силі. Ті установки, які були озвучені влітку, зараз, в січні 2020 року, лишаються незмінними. З приходом Ірини Венедиктової у керівництво ДБР нічого в цьому питанні не змінилося», – стверджує юрист.

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Адвокат Ігор Головань розповів, що допит проводив слідчий на прізвище Єгоров, але на ньому був також присутній слідчий Корецький, чий голос також нібито присутній на так званих «плівках Труби». Водночас, хоча допит юридично відбувся, фактично Головань його таким не вважає.

«Допиту, який передбачений Кримінальним процесуальним кодексом, не було, тому що слідчий намагався отримати від Петра Олексійовича Порошенка лекцію з питань міжнародного права. Він питав: а що написано в цьому пункті, що написано в тому пункті? Коли я намагався втрутитися і казав, чи пан слідчий не вміє читати, вони казали, що я ображаю слідчого», – зазначив адвокат Порошенка.

ДБР та його очільниця Ірина Венедиктова публічно не коментували заяви Порошенка та його адвокатів.

У листопаді цього року в месенджері Telegram з’явився анонімний канал під назвою «Трубу прорвало», де невідомі викладали аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті керівника ДБР Романа Труби зі схожим на його голосом. Сам Труба заявляв, що на записах голос, дійсно, схожий на його. «Але чи це мій голос – я не можу сказати, для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу», заявляв Роман Труба.