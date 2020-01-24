Депутати «Європейської солідарності» заперечують, що прийшли до ДБР через допит Порошенка

Народні депутати від «Європейської солідарності» заперечують, що прийшли до стін Державного бюро розслідувань через допит п’ятого президента та свого однопартійця Петра Порошенка.

Низка членів фракції ЄС у коментарі Радіо Свобода розповіли, що вони хочуть передати звернення від родин Небесної сотні до голови ДБР Ірини Венедіктової з проханням не призначати своїм заступником Олександра Бабікова, адвоката колишнього президента України Віктора Януковича.

Вони повідомили, що прийшли до ДБР приблизно за годину до початку допиту Порошенка.

Парламентарі зазначають, що їх не пускають до Державного бюро розслідувань, хоча вони мають статус народного депутата. У відомстві вже заявили, що «намагання народних депутатів проникнути у приміщення» є порушенням закону, який забороняє втручання посадовців у роботу бюро.

Зранку 24 січня Порошенко прийшов на допит до ДБР у справі про підписання Мінських домовленостей за часів його президентства.

10 грудня 2019 року в Державному бюро розслідувань підтвердили Радіо Свобода відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.

У ДБР не змогли уточнити, яке це за рахунком провадження проти Петра Порошенка, відкрите ДБР. Станом на 20 листопада 2019 року таких проваджень було 13.

Колишній президент раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».