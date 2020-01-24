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24 січня 2020, Київ 12:03
Новини | Політика

Порошенко прибув на допит до ДБР

Порошенка викликали на допит у справі про підписання Мінських домовленостей за часів його президентства

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П’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

За словами політика, його викликали у справі про підписання Мінських домовленостей за часів його президентства.

10 грудня 2019 року в Державному бюро розслідувань підтвердили Радіо Свобода відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Петром Порошенком під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.

Раніше про відкриття такого провадження за своєю заявою повідомив колишній чиновник часів експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов.

У ДБР не змогли уточнити, яке це за рахунком провадження проти Петра Порошенка, відкрите ДБР. Станом на 20 листопада 2019 року таких проваджень було 13.

Колишній президент раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».

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