Прокуратура відкрила справу проти Труби – Гончаренко

Офіс генерального прокурора (раніше – Генеральна прокуратура України) почав досудове розслідування у відповідь на запит народних депутатів щодо діяльності ексочільника Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це 13 січня повідомив один із авторів запиту, народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Згідно з документом, який оприлюднив Гончаренко, провадження відкрили ще 13 грудня 2019 року за статтями про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів та розголошення деталей щодо оперативно-розшукової діяльності чи досудового розслідування.

«Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені, доводять, що екскерівник відомства (ДБР – ред.) неодноразово і цинічно порушував закон. У цьому випадку просто звільнення недостатньо. Вважаю, що неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів – це справа честі для правоохоронців», – заявив Гончаренко.

У відповіді ГПУ вказано, що здійснення досудового розслідування «згаданих кримінальних правопорушень доручено» Головному слідчому управлінню Нацполіції. Документ датований 28 грудня 2019 року і має підпис заступника генерального прокурора Віталія Каська.

Роман Труба наразі публічно не коментував заяву Гончаренка щодо кримінального провадження проти себе. Публічних заяв не робив і Офіс генерального прокурора.

Статті, вказані у відповіді ГПУ на запит народного депутата, передбачають покарання у вигляді штрафів, виправних робіт та арешту до трьох місяців в разі, якщо провину доведуть у суді.

Партія «Європейська солідарність», членом якої є п’ятий президент України Петро Порошенко, після звільнення голови ДБР Романа Труби зажадала від Генеральної прокуратури порушити проти нього кримінальне провадження. Таку заяву партія оприлюднила 27 грудня.

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У листопаді цього року в месенджері Telegram з’явився анонімний канал під назвою «Трубу прорвало», де невідомі викладали аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті керівника ДБР Романа Труби зі схожим на його голосом. Сам Труба заявляв, що на записах голос, дійсно, схожий на його. «Але чи це мій голос – я не можу сказати, для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу», заявляв Роман Труба.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Те, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба завершує каденцію на посаді, передбачає закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань.

Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра.