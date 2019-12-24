Труба завершує роботу в ДБР – Зеленський підписав закон

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба завершує свою каденцію на посаді. Це передбачає закон про перезапуск Державного бюро розслідувань, який 24 грудня повернувся до Верховної Ради з підписом президента України Володимира Зеленського.

Глава держави підписав закон про внесення змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення його діяльності.

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила закон, який передбачає перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутати.

Серед ухвалених правок, зокрема, дозвіл слідчим Генпрокуратури, які займалися справами Майдану, без конкурсу перейти на роботу до ДБР. Через цю правку адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування.

17 жовтня Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт про внесення змін до закону «Про Державне бюро розслідувань» в частині вдосконалення його діяльності.

Згідно з текстом законопроєкту, директора ДБР буде призначати президент за поданням конкурсної комісії без подання прем’єр-міністра. У чинному законі президент призначає директора ДБР за поданням голови уряду, відповідно до рішення конкурсної комісії.

Президентський законопроєкт також пропонує, щоб директор ДБР сам призначав і звільняв свого першого заступника і заступників, визначав їх обов’язки, вирішував питання про застосування, відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР, дисциплінарних стягнень до працівників бюро.

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