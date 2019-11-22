Адвокатка Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану

Адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку, яка б дозволила слідчим у справах Майдану перейти в Державне бюро розслідувань і поновити розслідування цих справ. Закревська зробила цю заяву в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Зараз, з сьогоднішнього дня, коли зупинилося це розслідування. З цього дня я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих», – сказала Закревська.

Депутатка з владної фракції Ірина Верещук наголосила, що розгляд цієї поправки запланований на 5 грудня.

Йдеться про поправку, яка б дозволила перевести до ДБР без конкурсу або за спрощеною процедурою слідчих Генеральної прокуратури, які розслідували справи Майдану.

З 21 листопада Генеральна прокуратура втратила функції досудового розслідування та передала розслідувані провадження в інші відомства – ДБР, СБУ, поліцію. Серед цих проваджень і справи Майдану.

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада заявив про необхідність результатів розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності. Спілкуючись із членами родин Героїв Небесної сотні та учасниками Євромайдану, президент підтвердив, що розслідування справ Майдану продовжиться.