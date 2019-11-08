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08 листопада 2019, Київ 17:38
Новини | Політика

Колишній спецпрокурор Горбатюк позвався до суду через своє звільнення

Раніше Сергій Горбатюк називав своє звільнення незаконним

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Колишній голова Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк звернувся до суду з вимогою скасувати наказ про своє звільнення, повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

Згідно з повідомленням саме до цього суду надійшов позов Горбатюка.

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«Зокрема, позивач (Горбатюк – ред.) просить суд визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення і просить поновити його на посаді начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України або на рівнозначній посаді в органах прокуратури. Окрім цього, Сергій Горбатюк просить ОАСК стягнути з ГПУ на його користь середній заробіток на весь час вимушеного прогулу», – йдеться в заяві суду.

Згідно з повідомленням, зараз суд вирішає питання щодо відкриття провадження за позовом Горбатюка.​

23 жовтня керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі Радіо Свобода заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення «у зв’язку з реорганізацією» відомства. Він назвав це рішення незаконним.

Цього місяця в Генпрокуратурі повідомили про намір звільнити 218 прокурорів, які не подали заяви про намір пройти атестацію для роботи в нових органах прокуратури.

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Управління спеціальних розслідувань зокрема розслідувало злочини проти учасників Євромайдану 2013-2014 року. Ці справи мали передати до Державного бюро розслідувань, але станом на 1 листопада, як повідомило ДБР, відповідний підрозділ ще не був укомплектований.

За даними Генпрокуратури, під час акцій зими 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

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