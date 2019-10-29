ГПУ: головою департаменту із розслідувань справ Майдану призначений Віктор Мисяк

Головою департаменту Генеральної прокуратури із розслідувань злочинів під час Євромайдану став Віктор Мисяк. Відповідний наказ підписав очільник ГПУ Руслан Рябошапка. Заступником Мисяка призначений Олексій Донський.

Мисяк працював заступником начальника департаменту – начальником ї Генеральної прокуратури України. Донський, зі свого боку, був начальником відділу організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, створений 21 жовтня.

23 жовтня керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі Радіо Свобода заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення «у зв’язку з реорганізацією» відомства. Він назвав це рішення незаконним.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.