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29 жовтня 2019, Київ 21:43
Новини | Політика

ГПУ: головою департаменту із розслідувань справ Майдану призначений Віктор Мисяк

Сутички в центрі Києва, 22 січня 2014 року

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Головою департаменту Генеральної прокуратури із розслідувань злочинів під час Євромайдану став Віктор Мисяк. Відповідний наказ підписав очільник ГПУ Руслан Рябошапка. Заступником Мисяка призначений Олексій Донський.

Мисяк працював заступником начальника департаменту – начальником ї Генеральної прокуратури України. Донський, зі свого боку, був начальником відділу організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, створений 21 жовтня.

23 жовтня керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі Радіо Свобода заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення «у зв’язку з реорганізацією» відомства. Він назвав це рішення незаконним.

/**/ /**/ Сергій Горбатюк у студії Радіо Свобода, квітень 2019 року
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За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

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