Департамент із розслідування злочинів проти Майдану повністю не укомплектували – ДБР

У Державному бюро розслідувань на запит Радіо Свобода щодо укомплектації Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках повідомили, що на сьогодні такий департамент, для якого у штаті передбачено 40 осіб, поки повністю не укомплектований.

«За наказом генерального прокурора від 21.10.2019 №67-шц у структурі Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання оперативного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України було ліквідовано управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії та натомість утворено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, у складі 3 відділів загальною штатною чисельністю 40 одиниць. На посаду начальника новоутвореного Департаменту призначено Мисяка В.М. та на посаду заступника начальника Департаменту Донського О.І. станом на 31.10.2019 заходи щодо укомплектування вищевказаного підрозділу тривають», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, слідчі управління спеціальних розслідувань ГПУ продовжують здійснювати досудове розслідування злочинів, вчинених під час протидії мирним акціям протесту, які відбувалися у Києві та інших містах України в період листопада 2013 року – лютого 2014 року.

«За результатом розслідування повідомлено про підозру 228 особам, у тому числі 33 колишнім високопосадовцям, 154 правоохоронцям (з яких 13 слідчих органів внутрішніх справ), 8 суддям та 11 працівникам органів прокуратури», – повідомили у ДБР.

30 жовтня в інтерв’ю Радіо Свобода директор Державного бюро розслідувань Роман Труба запевнив, що справи Майдану «не зупиняться». За його словами, їх продовжать розслідувати слідчі Генеральної прокуратури, але вже в складі ДБР.

Днями представники Адвокатської дорадчої групи, яка об’єднує адвокатів родин Небесної сотні, оприлюднили звернення до влади щодо необхідності негайного вжиття заходів для недопущення розвалу розслідування справ Майдану.

24 жовтня заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Віктор Чумак повідомив, що з 20 листопада, згідно із законом, прокуратура буде позбавлена повноважень проводити розслідування, справи Майдану передадуть до Державного бюро розслідувань, а процесуальне керівництво за цими провадженнями здійснюватиме Генеральна прокуратура. Чумак пообіцяв аудит кримінальних проваджень стосовно Євромайдану.

Того ж дня колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що на цей час робота в справах про злочини під час Євромайдану «фактично припинена».

За даними Генпрокуратури, під час акцій зими 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.