Розслідування справ Майдану не зупиниться, слідчі ГПУ перейдуть у ДБР – Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в інтерв’ю Радіо Свобода запевнив, що справи Майдану «не зупиняться». За його словами, їх продовжать розслідувати слідчі Генеральної прокуратури, але вже в складі ДБР. Труба сподівається, що відповідний законопроєкт буде ухвалений у листопаді.

«Це дасть змогу нам збільшити кількість працівників ДБР і в першу чергу – слідчих. І найголовніше – це не зупинить розслідування справ Майдану... В жодному випадку розслідування не зависне, оскільки вже була проведена робоча нарада з генеральним прокурором, а також його заступниками. У нас вже розпочато створення відповідних структурних підрозділів, які будуть здійснювати процесуальне керівництво за розслідуванням цих справ. У цей час ми на етапі створення також підрозділу, який буде розслідувати ці кримінальні провадження», – заявив директор ДБР.

Як зазначив Роман Труба, згідно з законопроєктом, слідчі Генпрокуратури, які розслідують справи Майдану, перейдуть до ДБР за спрощеною процедурою.

«Вони стануть співробітниками ДБР за спрощеною конкурсною процедурою. І це спільна позиція керівництва Генпрокуратури і ДБР, оскільки у нас не буде перерваного процесу. Оскільки ці ж слідчі з команди Горбатюка зможуть одразу продовжувати, я наголошую, не розпочати, а продовжувати свою роботу і довести її до логічного завершення», – наголосив Труба.

На запитання, чи знайдеться місце Сергієві Горбатюку (екскерівник управління спецрозслідувань ГПУ – ред.) в команді ДБР, Труба відповів: «Мова йде про слідчих, які розслідують ці провадження... Якщо він є працівником Генпрокуратури, він, швидше за все, буде мати змогу перевестися і працювати в ДБР».

Днями представники Адвокатської дорадчої групи, яка об’єднує адвокатів родин Небесної сотні, оприлюднили звернення до влади щодо необхідності негайного вжиття заходів для недопущення розвалу розслідування справ Майдану.

24 жовтня заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Віктор Чумак повідомив, що з 20 листопада, згідно із законом, прокуратура буде позбавлена повноважень проводити розслідування, справи Майдану передадуть до Державного бюро розслідувань, а процесуальне керівництво за цими провадженнями здійснюватиме Генеральна прокуратура. Чумак пообіцяв аудит кримінальних проваджень стосовно Євромайдану.

Того ж дня колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що на цей час робота в справах про злочини під час Євромайдану «фактично припинена».

За даними Генпрокуратури, під час акцій зими 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.