Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 жовтня 2019, Київ 20:34
Новини | Політика

Розслідування справ Майдану не зупиниться, слідчі ГПУ перейдуть у ДБР – Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Дивитись коментарі

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в інтерв’ю Радіо Свобода запевнив, що справи Майдану «не зупиняться». За його словами, їх продовжать розслідувати слідчі Генеральної прокуратури, але вже в складі ДБР. Труба сподівається, що відповідний законопроєкт буде ухвалений у листопаді.

«Це дасть змогу нам збільшити кількість працівників ДБР і в першу чергу – слідчих. І найголовніше – це не зупинить розслідування справ Майдану... В жодному випадку розслідування не зависне, оскільки вже була проведена робоча нарада з генеральним прокурором, а також його заступниками. У нас вже розпочато створення відповідних структурних підрозділів, які будуть здійснювати процесуальне керівництво за розслідуванням цих справ. У цей час ми на етапі створення також підрозділу, який буде розслідувати ці кримінальні провадження», – заявив директор ДБР.

Як зазначив Роман Труба, згідно з законопроєктом, слідчі Генпрокуратури, які розслідують справи Майдану, перейдуть до ДБР за спрощеною процедурою.

«Вони стануть співробітниками ДБР за спрощеною конкурсною процедурою. І це спільна позиція керівництва Генпрокуратури і ДБР, оскільки у нас не буде перерваного процесу. Оскільки ці ж слідчі з команди Горбатюка зможуть одразу продовжувати, я наголошую, не розпочати, а продовжувати свою роботу і довести її до логічного завершення», – наголосив Труба.

На запитання, чи знайдеться місце Сергієві Горбатюку (екскерівник управління спецрозслідувань ГПУ – ред.) в команді ДБР, Труба відповів: «Мова йде про слідчих, які розслідують ці провадження... Якщо він є працівником Генпрокуратури, він, швидше за все, буде мати змогу перевестися і працювати в ДБР».

Днями представники Адвокатської дорадчої групи, яка об’єднує адвокатів родин Небесної сотні, оприлюднили звернення до влади щодо необхідності негайного вжиття заходів для недопущення розвалу розслідування справ Майдану.

/**/ /**/ Сутички в центрі Києва, 22 січня 2014 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

ГПУ: головою департаменту із розслідувань справ Майдану призначений Віктор Мисяк

24 жовтня заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Віктор Чумак повідомив, що з 20 листопада, згідно із законом, прокуратура буде позбавлена повноважень проводити розслідування, справи Майдану передадуть до Державного бюро розслідувань, а процесуальне керівництво за цими провадженнями здійснюватиме Генеральна прокуратура. Чумак пообіцяв аудит кримінальних проваджень стосовно Євромайдану.

Того ж дня колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що на цей час робота в справах про злочини під час Євромайдану «фактично припинена».

За даними Генпрокуратури, під час акцій зими 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG