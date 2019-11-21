Парубій збирається 21 листопада свідчити у справі колишніх «беркутівців»

Народний депутат від «Європейської солідарності» Андрій Парубій збирається 21 листопада свідчити у Святошинському районному суді Києва в так званій «справі беркутівців». Про це Парубій заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Мій адвокат дуже чітко заявив суду, що я буду давати свідчення сьогодні, 21 листопада, о 14:00. Я прибуду, звичайно, до суду і буду давати ці свідчення. На будь-якому етапі я ніколи не уникав викликів чи прокуратури, чи в суд», – сказав Парубій.

На його думку, 20 лютого 2014 року «розпочалася справжня україно-російська війна, коли нас почали розстрілювати на Майдані, коли мирний протест почали розстрілювати зі снайперських ґвинтівок і з автоматів».

«Я переконаний, що люди, які це чинили, люди, які давали злочинні накази, повинні нести відповідальність перед законом і перед українською державою», – наголосив Парубій.

19 листопада у Святошинському райсуді Києва планувалися допити міського голови Києва Володимира Кличка і депутатів Андрія Парубія та Валентина Наливайченка, але ті не з’явилися на судове засідання.

Таким чином, суд вирішив перенести допит на інше засідання, а натомість продовжити дослідження записів із трансляцій українських та іноземних медіа, а також відео, зняте активістами під час подій 20 лютого на Майдані.

Загалом, за даними Моніторингової місії ООН, під час усіх подій Майдану загинули 98 людей: серед них 84 – учасники протестів, 13 – правоохоронців та одна людина, яка не брала ні в чому участі і опинилася там випадково. Найбільша кількість жертв зафіксована 20 лютого 2014 року.

За даними Генпрокуратури, під час Революції гідності 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 були убиті. Загиблих учасників акцій протесту проти режиму Віктора Януковича, який відмовився підписувати Угоду про асоціацію із Євросоюзом, почали називати Небесною сотнею.

Як повідомили Радіо Свобода у ГПУ, до кінця 2017 року слідство встановило причетність до розстрілів 20 лютого 34 осіб: п’ятеро з них постали перед Святошинським судом – це «ексберкутівці» Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський, решту оголосили в розшук.

Розгляд «справи беркутівців» по суті розглядається Святошинським районним судом Києва із 2016 року.