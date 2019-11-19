Парубія 21 листопада допитають як свідка у справі про вбивства на Майдані – суд

У Святошинському райсуді Києва повідомили, що засідання у так званій «справі беркутівців» – щодо вбивств людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану – перенесли на 21 листопада, коли і запланований допит колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

«Наразі у справі триває допит свідків. Зокрема 21 листопада 2019 року суд планує допитати як свідка народного депутата трьох скликань Андрія Парубія», – йдеться в повідомленні пресслужби суду.

19 листопада у Святошинському райсуді Києва планувалися допити міського голови Києва Володимира Кличка і депутатів Андрія Парубія та Валентина Наливайченка, але ті не з’явились на судове засідання.

Таким чином, суд вирішив перенести допит на інше засідання, а натомість продовжити дослідження записів із трансляцій українських та іноземних медіа, а також відео, зняте активістами під час подій 20 лютого на Майдані.

Загалом, за даними Моніторингової місії ООН, під час усіх подій Майдану загинули 98 людей: серед них 84 – учасники протестів, 13 – правоохоронців та одна людина, яка не брала ні в чому участі і опинилася там випадково.

Найбільша кількість жертв зафіксована 20 лютого 2014 року.

За даними Генпрокуратури, під час Революції гідності 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 були убиті. Загиблих учасників акцій протесту проти режиму Віктора Януковича, який відмовився підписувати Угоду про асоціацію із Євросоюзом, почали називати Небесною сотнею.

Як повідомили Радіо Свобода у ГПУ, до кінця 2017 року слідство встановило причетність до розстрілів 20 лютого 34 осіб: п’ятеро з них постали перед Святошинським судом – це «ексберкутівці» Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський, решту оголосили в розшук.

Розгляд «справи беркутівців» по суті розглядається Святошинським районним судом Києва із 2016 року.