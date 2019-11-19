Справа «беркутівців»: суддя назвав ймовірні терміни завершення розгляду

Головуючий суддя у справі «беркутівців» Сергій Дячук під час засідання 19 листопада розповів про те, скільки часу, на його думку, ще потрібно, щоб завершити розгляд цієї справи.

За його словами, на сьогодні суд перебуває на стадії допиту свідків захисту, після цього мають завершити дослідження документів, допитати свідків обвинувачення – і можна буде переходити на стадію дебатів.

Як прогнозує суддя, це, ймовірно, відбудеться навесні наступного року.

19 листопада у Святошинському райсуді Києва планувалися допити міського голови Києва Володимира Кличка і депутатів Андрія Парубія та Валентина Наливайченка, але ті не з’явились на судове засідання.

Таким чином, суд вирішив перенести допит на інше засідання, а натомість продовжити дослідження відео, що є у «справі беркутівців». Йшлося, в основному, про записи з трансляцій українських та іноземних медіа, а також відео, зняте активістами під час подій 20 лютого на Майдані.

Загалом, за даними Моніторингової місії ООН, під час усіх подій Майдану загинули 98 осіб: серед них 84 – учасники протестів, 13 – правоохоронців та одна людина, яка не брала ні в чому участі і опинилася там випадково.

Найбільша кількість жертв зафіксована 20 лютого 2014 року.

За даними Генпрокуратури, під час Революції гідності 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 були убиті. Загиблих учасників акцій протесту проти режиму Віктора Януковича, який відмовився підписувати Угоду про асоціацію із Євросоюзом, почали називати Небесною сотнею.

Як повідомили Радіо Свобода у ГПУ, до кінця 2017 слідство встановило причетність до розстрілів 20 лютого 34 осіб: п’ятеро з них постали перед Святошинським судом – це «ексберкутівці» Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський, решту оголосили в розшук.

Розгляд «справи беркутівців» по суті розглядається Святошинським районним судом Києва із 2016 року.