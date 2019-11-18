Труба заявляє про створення підрозділу з розслідування злочинів під час Революції гідності

У Державному бюро розслідувань створений підрозділ з розслідування злочинів під час протестів 2013-2014 року, заявив директор Бюро Роман Труба 18 листопада.

«У ДБР створено підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках – ми відібрали кращих, професійних слідчих, які ефективно працюватимуть над «справами Майдану» далі. Як тільки ГПУ завершить усі процесуальні дії та передасть нам матеріали кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи», – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Труба нагадав, що 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура України має завершити досудові розслідування у кримінальних провадженнях і упродовж трьох місяців передати справи до ДБР.

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«Наразі в прокуратурі триває інвентаризація матеріалів, як тільки колеги її завершать, ми готові розслідувати «справи Майдану», – стверджує голова ДБР.

Водночас цього ж дня адвокати родичів загиблих під час Революції гідності протестувальників застерігали від передачі справ без ухвалення парламентом відповідних поправок до закону про ДБР. Ці правки, пояснюють в адвокатській групі, дозволили б слідчим, що займаються цими справами, перейти до Бюро і продовжити роботу.

Адвокати також висловлювали побоювання, що доступ до справ може отримати колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. У жовтні 2019 року він закликав генерального прокурора Руслана Рябошапку розпочати розслідування проти учасників Революції гідності за нібито «організацію масових вбивств працівників правоохоронних органів».

За даними Генпрокуратури, під час акцій зими 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.