Пастор з Майдану отримав найвищу нагороду Німеччини для цивільних

Виявити мужність, стати на захист правди, навіть тоді, коли твоя думка у меншості, та дочекатися все ж визнання своєї правоти – такий шлях християнина і людини сумління пройшов пастор лютеранської церкви Святої Катерини в Києві Ральф-Ґергард Гаска. У час найважчого протистояння на Майдані він своїм словом і своїм тілом намагався перешкодити кровопролиттю, а коли воно все ж таки сталося, організував допомогу пораненим прямо у своїй церкві. За це напередодні державного свята у Німеччині священник, якого відкликали з Києва за його захист права на протест, отримав найвищу державну нагороду своєї країни для цивільних – Хрест за заслуги на стрічці – з рук посла Німеччини в Україні Анке Фельдгузен.

Це моторошне фото та кадри з телесюжетів облетіли весь світ: Київ, сніжна ніч на 9 грудня 2013 року. Людина у мантії лютеранського священника з розпростертими руками стоїть на вечірній вулиці між шеренгою українських поліцейських у повній екіпіровці та демонстрантами. Навряд чи всі, хто запам’ятав цю картинку з телевізора та друкованих видань, знають ім’я сміливця, якому того разу вдалося не допустити кровопролиття. Але шість років потому воно пролунало на повну потужність: пастор Лютеранської кірхи Святої Катерини у Києві Ральф-Ґергард Гаска, який у той час разом з родиною, жив і лужив лютеранській громаді в Києві.

Я відразу зрозумів, що ситуація небезпечна. Не надто замислюючись, я тоді спробував розрядити атмосферу і стати між ними



Коли в Україні розпочалася Революція Гідності, пастор, як і представники інших конфесій, не залишився осторонь. Особливо, коли зрозумів, що атмосфера навколо вже наелектризована гнівом і ненавистю, а поліцейські готові пустити у хід не тільки кийки. Невдовзі він згадував: «Коли я побачив, що вони щільно стоять обличчям до обличчя, я відразу зрозумів, що ситуація небезпечна. Не надто замислюючись, я тоді спробував розрядити атмосферу і стати між ними».

Пастор зупинив можливе насильство

Ще молодою людиною, пастор був свідком мирних протестів у Східному Берліні восени 1989 року, що призвели до падіння Берлінського муру. Тож коли Гаска знову побачив поліцейських і демонстрантів, він знав, що їм казати, закликаючи обидві сторони зупинитися. Він запитував і в одних, і в інших: «Ви хочете смертей, ви хочете убитих?» А також розповідав про інші протести – у Східному Берліні, коли гаслом став заклик: «Жодного насильства!»

Гаска вважає, що обидві революції – як у НДР, так і в Україні – схожі. Як і мотивація учасників, котрі зробили спробу щось змінити, бо можновладці вдавали, ніби вони оглухли, й ніхто з них не вважав за потрібне говорити з людьми. Тому, за словами пастора, «багато маленьких людей робили багато маленьких кроків до змін і демократії». А він, як священник, не міг і не може залишатися осторонь таких подій. І цитує Біблію: «Істинно кажу вам: так як ви зробили це одному з цих братів Моїх менших, то зробили Мені».

Утім, нині вже й не згадати, якими саме словами пастор переконував людей зупинитися за миті до можливого насилля. Головне, що того разу вони його почули…

Але за кілька тижнів, коли зіткнення таки сталися, і на Майдані полилася кров, його церква на Лютеранській – вулиці у самісінькому центрі подій – стала і притулком, і лазаретом для поранених. Та й сам пастор отримав легке поранення ґумовою кулею. Також під час Революції Гідності Гаска став «своїм» німцем для багатьох німецьких ЗМІ, що для них він коментував події на Майдані – «із центру вулкана». До того ж, робив він це не надто переймаючись «правильністю» чи «неправильністю» власних висловлювань щодо них.

Від тиранів і зла слід захищатися

У пацифістській Німеччині критично поставилися до його слів, висловлених в одному з інтерв’ю: «Ніхто не чує і не говорить про це охоче, але за певних умов свободу і мир потрібно захищати зі зброєю». У Лютеранській церкві ці слова не схвалили і невдовзі йому довелося повертатися до Німеччини.

Нині Гаска мешкає у Марктлойтені, що в Баварії, служить у тамтешній церкві. Чи змінила ця історія його погляди? Сам він, зазначаючи, що поважає пацифізм, людей, котрі сповідували принципову миролюбність, але, за його словами, «на жаль, іноді проти тиранів і зла у світі потрібно захищатися».

Позицію Гаски гідно оцінили в Україні, де він серед інших священиків та волонтерів був нагороджений медаллю УПЦ «За жертовність та любов до України».

Допомога Україні словом і ділом

Пастор каже, що, звісно, він не політик, аби вказувати ЄС, що той має робити для своїх сусідів, які потрапили в скруту. Але, як церковна громада, ми допомагали там, де нас Бог послав – і демонстрантам, і людям, яких заторкнула війна.

Гаска й досі не втратив контакту з Україною. Він дописує до берлінського інтернет-порталу «Зрозуміти Україну», організовує гуманітарні поставки для постраждалих від війни регіонів Донбасу: медикаменти, вбрання, продукти харчування, усе необхідне, у чому мають потребу найбільш незахищені мешканці підконтрольних Києву територій.

Звістка про нагородження його Хрестом за заслуги, – пише пастор Гаска на своїй сторінці у Facebook, – застала його неочікувано. Як і сама церемонія вручення нагороди у посольстві Німеччини в Києві, під час якої присутні відшукали для нього найтепліші слова вдячності. Вручаючи нагороду, посол Анке Фельдгузен наголосила: «Пастор Гаска активно підтримував людей на Майдані Незалежності взимку 2013-2014 років і виступав за їхнє право на мирний протест. Він перетворив кірху святої Катерини на місце притулку та спокою, і в умовах гострої небезпеки запобіг насильницькому протистоянню протестувальників і поліції, ставши між обома сторонами».

Глава німецької дипломатичної місії в Україні також зазначила, що орден є найвищим цивільним визнанням ФРН заслуг перед суспільством. Ним нагороджуються громадяни ФРН та іноземці за політичні, соціально-економічні й духовні здобутки, а також за особливі заслуги перед Німеччиною.

Перед силою цих багатьох «маленьких» людей, які з вірою у Господа ідуть своїми дорогами, не встоять жодні тирани і диктатори

Пастор Гаска подякував за нагороду та висловив сподівання, що в Україні якнайскоріше буде мир. А на своїй сторінці у Facebook він зазначив: «Відтепер я пережив уже щонайменше два дива Всевишнього: мирну революцію 1989 року у Східній Німеччині і революцію Гідності в Україні. Якщо ці події нас чомусь навчають, то ось чому: перед силою цих багатьох «маленьких» людей, які з вірою у Господа ідуть своїми дорогами, не встоять жодні тирани і диктатори, і всі самозакохані та байдужі можновладці мають боятися їх, бо не вони переможуть. Це так і є – те, що зробили багато «маленьких» людей у багатьох маленьких місцях. Їхніми маленькими кроками прокладена велика дорога світової історії, саме вони змінили обличчя світу».

Утім про нагороду його самого такою високою відзнакою пастор в інтерв’ю ЗМІ сказав: «Це дуже висока честь і визнання зробленого. Але багато хто тоді робив те, що було потрібно, і там, куди послав Бог. Я лише один із них».