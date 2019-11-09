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09 листопада 2019, Київ 14:54
Новини | Міжнародні

Німеччина відзначає 30-ліття падіння Берлінського муру

Зараз залишки Берлінкської стіни, що кілька десятиліть розділяла країну, стали туристичною атракцією

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Німеччина відзначає 9 листопада тридцяту річницю падіння Берлінського муру. Лише в Берліні за останній тиждень було проведено близько 200 заходів.

Сьогодні очікується, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлер Ангела Меркель відвідають церемонію біля залишків Берлінської стіни.

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На шляху з Німеччини до Німеччини. Що читати, слухати і дивитися про падіння Берлінського муру

4 листопада 1989 року в Східному Берліні, на Александерплац відбувся наймасовіший мітинг в історії НДР – за різними оцінками, в ньому взяли участь від 200 тисяч до мільйона людей. Листопадові мирні виступи під гаслами «Ми – народ!» закінчилися падінням Берлінського муру, який сорок років поспіль розділяв столицю Німеччини.

9 листопада 1989 року Берлінський мур, який розділяв Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччина майже 30 років, був зруйнований.

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