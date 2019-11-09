Німеччина відзначає 30-ліття падіння Берлінського муру

Німеччина відзначає 9 листопада тридцяту річницю падіння Берлінського муру. Лише в Берліні за останній тиждень було проведено близько 200 заходів.

Сьогодні очікується, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлер Ангела Меркель відвідають церемонію біля залишків Берлінської стіни.

4 листопада 1989 року в Східному Берліні, на Александерплац відбувся наймасовіший мітинг в історії НДР – за різними оцінками, в ньому взяли участь від 200 тисяч до мільйона людей. Листопадові мирні виступи під гаслами «Ми – народ!» закінчилися падінням Берлінського муру, який сорок років поспіль розділяв столицю Німеччини.

9 листопада 1989 року Берлінський мур, який розділяв Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччина майже 30 років, був зруйнований.